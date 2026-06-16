"Paga lo que quieras": la curiosa iniciativa para visitar el Acuario de Gijón por el dinero que decidas

El BIOPARC Acuario de Gijón celebrará el próximo 29 de junio su vigésimo aniversario con una jornada de puertas abiertas que permitirá a los visitantes acceder al recinto bajo la fórmula “paga lo que quieras”. La iniciativa coincidirá con la festividad de San Pedro y tendrá además un marcado carácter solidario, ya que la totalidad de la recaudación se destinará a la Fundación BIOPARC.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer las instalaciones y decidir al finalizar la visita la cantidad que desean aportar, sin que exista una tarifa mínima establecida. Los fondos obtenidos servirán para apoyar proyectos de conservación de especies amenazadas, protección de ecosistemas y educación ambiental impulsados por la fundación.

Veinte años de historia

La cita servirá también para conmemorar los veinte años de trayectoria del equipamiento gijonés, inaugurado en 2006 y convertido desde entonces en uno de los principales espacios culturales y turísticos de la ciudad. En este tiempo, el acuario ha reforzado su apuesta por la conservación, la investigación científica, el bienestar animal y la divulgación ambiental.

Quienes participen en la jornada podrán visitar los más de 60 acuarios y 20 terrarios que albergan cerca de 480 especies procedentes de distintos ecosistemas del planeta. Entre los espacios que podrán recorrerse figura también “Microclimas”, la exposición permanente creada con motivo del 20 aniversario.

La iniciativa busca agradecer el respaldo recibido por varias generaciones de visitantes durante estas dos décadas y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso con la protección de la biodiversidad marina. Así, cada entrada tendrá un doble valor: disfrutar de las instalaciones y contribuir directamente a proyectos de conservación ambiental.