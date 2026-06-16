Reducir ruidos, un lenguaje claro y garantizar el acompañamiento, claves del proyecto pionero en España del Hospital de Jove para pacientes neurodivergentes

Adaptar la asistencia hospitalaria a las necesidades de pacientes neurodivergentes, reduciendo situaciones de estrés y facilitando tanto su paso por el centro como el trabajo de los profesionales, es el objetivo del protocolo pionero en España que pondrá en marcha el Hospital de Jove, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, para una colectivoque incluye a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones que afectan a la forma de percibir y relacionarse con el entorno.

El proyecto nace tras meses de trabajo de formación y diseño de procedimientos específicos para consultas, urgencias, hospitalización y quirófano. La enfermera Laura Vallina ejercerá como profesional de referencia y gestora de casos, acompañando a pacientes y familias durante el proceso asistencial y coordinando un registro que permitirá conocer mejor la realidad de este colectivo.

Además, la presentación contó también con la participación de la terapeuta ocupacional Alejandra Rivas, que ofreció algunas claves para comprender mejor las necesidades de las personas neurodivergentes y la importancia de adaptar los entornos sanitarios a sus características.

Una atención más humana y predecible

El protocolo parte de una idea sencilla: comprender que cada persona percibe los estímulos de forma diferente. Por ello, se apuesta por reducir ruidos y estímulos innecesarios, anticipar los procedimientos, utilizar un lenguaje claro y garantizar el acompañamiento de familiares o cuidadores durante todo el proceso asistencial.

Entre las medidas previstas figura la creación de una marca específica en la historia clínica para identificar a estos pacientes y disponer de información relevante sobre su grado de autonomía, sus necesidades de comunicación o aquellas estrategias que hayan resultado útiles en ocasiones anteriores.

Además, el hospital contará con cuadernos de apoyo a la comunicación, tablas con pictogramas y materiales visuales que permitirán explicar de forma sencilla pruebas, exploraciones o tratamientos. Estas herramientas estarán disponibles en las distintas unidades y consultas del centro.

Del triaje al quirófano

Las adaptaciones abarcan todo el recorrido hospitalario. En urgencias se intentará ubicar a los pacientes en espacios con menos estímulos y se extremarán las precauciones para evitar situaciones de sobrecarga sensorial. En consultas se procurará agrupar citas y programarlas a primera hora para reducir tiempos de espera. En hospitalización se favorecerán las habitaciones individuales y el mantenimiento de rutinas estables.

También se contemplan medidas específicas para quirófano, como permitir el acceso de familiares durante parte del proceso, reducir la intensidad lumínica o facilitar objetos personales que aporten seguridad a los pacientes.

La presentación del protocolo contó con la participación de representantes de la Asociación por los Derechos de Personas con Autismo (ADPA), que valoraron la iniciativa como un avance largamente esperado. “La impotencia y el sufrimiento de las familias es enorme y sentir que alguien nos escucha y acepta poniendo en marcha un protocolo como este nos llena de esperanza”, afirmó Noelia Rocha, vocal de la entidad.

Rocha destacó además que se trata de “un paso gigante hacia una atención más humana, más empática y realmente adaptada a las necesidades de las personas de manera individualizada”.

Desde el Hospital de Jove subrayan que la iniciativa aspira a convertirse en una referencia para otros centros sanitarios. “Somos pioneros a nivel nacional con la creación de un protocolo de atención a pacientes neurodivergentes, lo cual supone un orgullo para nosotros”, defendió Vallina durante la presentación del proyecto.