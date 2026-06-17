Desbloqueadas las fiestas del Arbeyal: la Semana Negra y San Juan podrán convivir sin afectar al pozo de tormentas

Los vecinos de La Calzada podrán celebrar sus fiestas de San Juan en el Arbeyal en convivencia con la Semana Negra y el pozo de tormentas. Con la mediación del Ayuntamiento, los organizadores de ambos eventos lograron este martes un acuerdo que permite que ambas citas puedan celebrarse con normalidad y que soluciona "in extremis" el conflicto generado hace unos días, cuando el planteamiento que habían presentado los vecinos de La Calzada salió denegado por cuestiones de seguridad a juicio del criterio técnico de la Empresa Municipal de Aguas. Una nueva distribución de espacios, que en esencia reubica las atracciones bordeando el parque del Arbeyal pero dejando libre su centro, permite ahora que las fiestas no tengan que suspenderse. "Fue complicado llegar a una solución, pero estamos contentos; las fiestas tenían que poder hacerse", señala Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada.

La logística este año era complicada porque las fiestas de San Juan, que finalmente mantienen su calendario de celebración entre los días 19 y 24, tenían que compaginarse con las labores de montaje de la Semana Negra, que se estrena este verano en el Arbeyal tras dejar el entorno de Naval Gijón. Los operarios contratados por el festival literario ya han empezado a instalar las carpas porque, aunque el festival no empieza hasta el 3 de julio, el cambio de ubicación obliga a reiniciar tareas técnicas que exigen más tiempo de trabajo. La carpa principal para acoger presentaciones, por ejemplo, dotada siempre de una gran pantalla con streaming en directo, ya se encuentra en plena instalación y la labor no podía retrasarse. El montaje de la Semana Negra está en marcha desde este lunes.

Dejar espacio para los trabajos de la feria literaria obligaba a los vecinos a rediseñar la ubicación de sus propias fiestas, pero eso generó otro conflicto de logística, en este caso, con la EMA: el pozo de tormentas, soterrado en la zona de parque, no puede soportar peso en superficie por cuestiones de seguridad. De ahí que la primera propuesta de los vecinos saliese denegada y de ahí también que el Ayuntamiento asumiese como propia la tarea de mediar entre ambas partes para dar con una solución de consenso sin tener que renunciar a ninguno de los eventos.

Esta nueva solución, ahora ya concretada sobre plano, permite que las fiestas de San Juan mantengan sus atracciones previstas, con el cambio de que en la actual propuesta quedan reubicadas perimetrando la zona ajardinada del parque pero dejando libre su centro y, con ello, el corazón de la estructura del pozo de tormentas. Se han perfilado también detalles técnicos, como garantizar que las atracciones se instalen con contrapesos y no con anclajes que obligasen a perforar el suelo y pudiesen poner en peligro la base del pozo.

Con esta reorganización, los vecinos logran también evitar la que se barajaba como la otra alternativa: irse al otro lado del paseo, a juicio de Arias demasiado "escondidos" del barrio. La solución de perimetrar la zona del parque, además de una mayor centralidad, permite mantener las instalaciones clave de las fiestas, que tendrán cerca de una decena de atracciones, entre ellas coches de choque, zona de hinchables y un área de tirachinas. Queda espacio también para un escenario y para una zona de bar.

Cuando terminen las fiestas vecinales, por su lado, los operarios de la Semana Negra terminarán de colocar el resto de sus instalaciones. La solución acordada con el Ayuntamiento lo permite: las carpas que deben montarse ya por cuestiones técnicas compartirán espacio con el recinto de las fiestas de San Juan y, cuando éste se retire, el montaje de la feria literaria tomará su lugar respetando también el perímetro de seguridad del pozo de tormentas. Arias, por último, sí señala que desde la asociación queda pendientes por ver cómo se desarrollan las próximas semanas y si las soluciones que se están creando para el estacionamiento de vehículos terminan por ser suficientes. "Yo valoro a la Semana Negra y siempre dije que los eventos culturales debían salir del centro e ir también a los barrios, pero a la gente también le asusta un poco el tema de los ruidos y que esté todo tan cerca de la playa. Ojalá salga todo bien", señala el presidente vecinal.