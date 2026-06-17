Leticia Sabater anuncia su regreso a Gijón por San Juan: "La noche promete"

La zona oeste de Gijón ya lo tiene todo en marcha para disfrutar de sus fiestas de San Juan en El Arbeyal. Una celebración que, tras la mediación del Ayuntamiento, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, permitirá acompasar la programación con las labores de montaje de la próxima edición de la Semana Negra.

La instalación de las atracciones de la fiesta impulsada por la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada ya están en marcha para disfrutar del 19 al 24 de junio con una amplia programación que el colectivo está a punto de cerrar. Sí ha trascendido que entre las actividades estará la pista infantil, el "tirachinas", las camas elásticas o el "saltamontes", entre otras.

La propuesta musica contará con Leticia Sabater, como la propia intérprete ha desvelado en sus redes sociales. "Musicón a tope, concierto mío 10 noche, cantando mis temazos y otros de los 80 y 90 y versiones actuales. Vamos a petarlo que la tarde noche promete mucho", compartió a través de internet.

La visita de Leticia Sabater no es la única que ha realizado a Asturias en los últimos tiempos. Además de en Gijón también ha cantado en distintas salas de otros puntos de la región como Olloniego o Soto del Barco.

Comienzo del montaje en El Arbeyal. / Lne

Los organizadores de las fiestas, por su parte, adelantan también que la hoguera será "reivindicativa", y que entre otros gestos se quemará un camión de cartón como protesta contra el tráfico pesado que aún cruza La Calzada rumbo al puerto.

El programa completo se publicará en detalle en los próximos días, pero el calendario prevé música y actividades todos los días, entre ellas, el reparto del bollo a los socios este viernes y la intervención del elegido como pregonero, que será el presidente del Santa Olaya, Gonzalo Méndez.