La subestación eléctrica de la Zalia estará en 2028 "a tiempo para Sunwafe", defiende el Principado

La subestación de distribución eléctrica de la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia) estará en servicio en 2028. Una fecha que garantiza que "llegará a tiempo para Sunwafe". Así lo explicó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, en sede parlamentaria y en respuesta al diputado popular José Agustín Cuervas-Mons. Sunwafe es la empresa que proyecta fabricar desde ese emplazamiento gijonés obleas de silicio para paneles que producen energía solar fotovoltaica.

Un proyecto con una inversión global de 1.400 millones y la posibilidad de crear 2.600 empleos. Aunque su arranque será con unos 300 trabajadores. La construcción de la fábrica se calcula para 2027 y la comercialización de su producto para principios de 2029.

Tras dejarle claro al popular que ni se trataba de llevar la luz a la Zalia ni de construir una central eléctrica, Calvo explicó que la distribuidora, e-Redes, ha definido una importante inversión "tras identificar una necesidad que no afecta únicamente a Zalia, sino al conjunto del sistema, que es la creciente saturación de determinadas infraestructuras de distribución".

El eje de la actuación es una subestación "con capacidad de crecimiento" a la que se sumarán tres líneas subterráneas de alta tensión para alimentar la subestación y tres líneas subterráneas de media tensión para interconexión con la red existente en la zona. Todas discurrirán por viales públicos o zonas no edificables para no limitar el aprovechamiento industrial de las parcelas.

"Están en marcha los procedimientos administrativos en la consejería de Industria y el Ayuntamiento de Gijón. E-Redes ha planteado una adquisición anticipada de equipos estratégicos y prevé completar la tramitación y las obras en 2027 para ponerla en servicio en 2028", sentenció Calvo, que definió como objetivos de la actuación "aumentar el mallado de la red, incrementar la capacidad disponible, mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro y poner a disposición de futuros consumidores de la Zalia la potencia necesaria para desarrollar sus proyectos industriales".

Ni luz ni terreno vendido, la queja del PP

"En 2025 me dijo que era para 2027 y ahora que para 2028. De la Zalia se empezó a hablar en 2005, se puso la primera piedra en 2010 y ahora mismo no tenemos ni energía eléctrica ni un metro cuadrado de suelo vendido", le replicó Cuervas-Mons, que también mostró sus dudas sobre la viabilidad del proyecto de Sunwafe.

"Las buenas noticias le sientan mal" fue la contestación de Calvo antes de recordar que la empresa de obleas de silicio ya solicitó la parcela y que de la robustez del proyecto dan fe los 200 millones de ayuda del PERTE de Energías Renovables que le ha concedido el gobierno de España.