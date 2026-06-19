La ampliación del pabellón de La Calzada acelera e inicia la cimentación de la nueva estructura

Las obras del pabellón deportivo de La Calzada acaban de finalizar las labores de movimiento de tierras y el recinto se encuentra ya en condiciones de iniciar la cimentación de la futura ampliación. La reforma, iniciada hace ahora dos meses, da por superada esta primera fase de trabajos, que termina en plazo y permite situar, por ahora, el plazo de fin de obra a inicios del próximo año, entre enero y febrero. Para entonces, la instalación deportiva tendrá dos pistas cubiertas de uso multidisciplinar y una gran grada para el público.

Los trabajos los está ejecutando la constructora Proyecon, que entró al recinto a mediados de abril. Cuenta, desde entonces, con un plazo de ejecución de diez meses y un presupuesto que ronda los dos millones de euros. La ampliación se está ejecutando sobre dos viejas pistas de tenis, que tenían que demolerse para poder acceder al suelo de tierra de la capa inferior y anclar ahí la cimentación de la nueva estructura. Es esta primera actuación la que se da ya por finalizada y la que justifica que en torno al complejo deportivo se puedan ver estos días material de desecho, sobre todo piedras y pedazos de asfalto.

Así, a partir de ahora se podrá iniciar el trabajo de edificación de la nueva estructura como tal, que creará un nuevo edificio adosado al pabellón existente e imitando su mismo acabado estético, aunque con materiales más modernos. Será, por lo tanto, una ampliación en una única planta sobre rasante, suficiente para albergar las dos pistas multideportivas ya citadas, una grada con aforo para 168 personas y servicios propios de este tipo de recursos, como vestuarios femeninos y masculinos y estancias para ámbitos y almacenes.

El recinto de obra está vallado por seguridad pero, al menos por ahora, desde la calle pueden verse los avances de los trabajos y el suelo de tierra blanda en el que se han convertido las antiguas pistas de tenis. Se espera que en las próximas semanas los operarios puedan anclar a ella la cimentación de la nueva estructura, una fase que suele ser siempre compleja por tratarse de trabajos muy expuestos a las inclemencias del tiempo, pero sin que por ahora se aprecien problemas de plazos.

Se pretende que el añadido constructivo tenga ventilaciones cruzadas con elementos metálicos, en sintonía con el pabellón ya existente, y que su cubierta sea plana en su entronque con el complejo e inclinada en volumen principal. El proyecto de obra, por lo demás, permite distintas soluciones para la gestión del futuro espacio. Por ahora, se contempla que a las nuevas pistas se puedan acceder por el acceso actual del pabellón, pero la obra de ampliación sumará una nueva entrada, esta en conexión con José Manuel Palacio, que haría posible un uso independiente del recinto, algo que se valorará aprovechar para eventos especiales o competiciones muy concurridas.

Si los diez meses de plazo de ejecución se logran cumplir, el nuevo pabellón de La Calzada estaría listo, como tarde, el próximo mes de febrero, si bien es posible que para la puesta en servicio de la instalación tenga que realizarse también alguna labor de dotación de mobiliario. El gobierno, en cualquier caso, defendió siempre que con este planteamiento, que sustituyó una propuesta más ambiciosa que se valoraba realizar en el anterior mandato, los tiempos son más ágiles.