Una hoguera de más de 10 metros, más de 144 kilos netos de explosivos, flores y música para la Noche de San Juan en Gijón

Flores en las fuentes, música en las calles, una hoguera de 10,5 metros de altura y otros 8 metros de diámetro en la base y un espectáculo pirotécnico en el espigón de la playa de San Lorenzo para una exhibición de trece mintos con 144,19 kilos de explosivos previstos. Estos son los ingredientes impulsados por el Ayuntamiento para celebrar en Gijón la tradicional noche de San Juan. Una programación que “combina cultura popular y ocio para todos los públicos”, destacan desde la empresa municipal Divertia, y que coincidirá con la programación impulsada por los vecinos de La Calzada en la playa del Arbeyal.

Las actividades arrancarán a las seis de la tarde de la mano de más de una veintena de agrupaciones folclóricas que llevarán sus bailes y su música por las parroquias rurales y varias fuentes de la zona urbana. Fuentes y lavaderos disfrutarán un año más de los tradicionales adornos florales.

Las gaitas sonarán de nuevo con fuerza en el entorno de Poniente, desde las seis de la tarde hasta las once de la noche de manera ininterrumpida. Garuya, Conceyu de Xixón, La Magüeta, Villa de Jovellanos, Saxum, Villa de Xixón y Noega son las bandas participantes.

Adornos florales en la fuente de Pelayo, el pasado año. / Marcos León

Al caer la noche comenzará otro de los platos fuertes. La tradicional hoguera, que comenzará a montarse a las ocho de la mañana del día 23, estará en el centro de la playa de Poniente. Se emplearán hasta 15 toneladas de madera y comenzará a arder justo a las doce de la noche. Los fuegos artificiales serán el anticipio a las 23.46 horas. “Habrá amplia variedad de efectos visuales, entre ellos cascadas blancas, mosaicos de colores, silbadores, sauces y dalias, medusas, colas de caballo y palmeras doradas, que culminarán con un intenso final”, destacan los organizadores.

Servicio de barra y ambiente musical

La programación para la Noche de San Juan incluirá un servicio de barra con horario de 17.00 y las 02.00 horas. Además, habrá ambiente musical entre las 17.00 y las 18.00 horas, y desde la medianoche hasta las 02.00 horas.

Desde Divertia agradecen la colaboración de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, Capitanía Marítima, Emulsa y Emtusa, cuyo trabajo y coordinación resultan fundamentales para garantizar la seguridad de todas las personas asistentes y el correcto desarrollo de la celebración.