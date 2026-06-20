La Calzada rinde homenaje a sus mayores, "memoria viva del barrio"
Faustino Suárez, de 104 años, colgará el último cartel en Cuatro Caminos por los accesos al Puerto
Dentro del ambiente festivo que se respira en la zona oeste, desde la asociación vecinal "Alfonso Camín", quisieron rendir ayer homenaje a varios veteranos del barrio. En concreto, un reconocimiento "a sus socios más veteranos, en agradecimiento a su trayectoria, compromiso y vinculación con la entidad y con la vida del barrio", destacó el presidente vecinal, Carlos Arias, durante un emotivo encuentro celebrado en la sede del colectivo.
Los homenajeados fueron Ricardo González Sierra, María de la Paz Cuervo Suárez –en su nombre recogieron el galardón sus dos hijas– y Faustino Suárez Martínez. Este último vecino de La Calzada tiene 104 años y es por méritos propios "memoria viva de nuestro barrio", destacaba Carlos Arias. Por su parte, el distinguido, dio las gracias y también agradeció "el esfuerzo y la dedicación" de la asociación "Alfonso Camín" "hacia los vecinos".
Suárez Martínez, además, será protagonista dentro de unos días en la glorieta de Cuatro Caminos. El colectivo vecinal ha decidido poner punto y final al "conteo" de días que llevan esperando una respuesta del ministro Óscar Puente desde que le enviaron una carta explicándoles el problema de los accesos al Puerto de El Musel.
Terminarán con 104 días, y será este centenario vecino de La Calzada quien se encargue de colgar el último cartel. No obstante, la lucha y la reivindicación de la zona oeste para sacar los camiones de la avenida Príncipe de Asturias –un grave problema de salud que llevan décadas padeciendo– no se detendrá y continuarán realizando acciones reivindicativas. Los vecinos de La Calzada, además, está a la espera de la respuesta de la queja enviada hace unas semanas al Defensor del Pueblo.
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