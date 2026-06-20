Mar de Niebla hace ciudad

Formar a jóvenes en el ámbito de la hostelería y combatir la soledad son dos de las metas que se ha marcado Mar de Niebla con su nuevo proyecto, que impulsará un nuevo espacio comunitario en la calle Guatemala. La Fundación, que ha sabido poner en marcha otros programas innovadores en los últimos años como «Eslabón», «Incide» o «Sigma», sigue dando pasos hacia adelante gracias a un equipo plagado de ilusión y bagaje en fines sociales para contribuir a hacer barrio y ciudad. La apuesta es clara y no siempre sencilla, pero en su favor juega una larga trayectoria que ha permitido brindar un futuro a quienes no lo tenían en la castigada zona oeste gijonesa. En este caso en concreto, la aspiración no es otra que dar herramientas para ofrecer un futuro laboral que, luego, acabe revirtiendo en beneficios para La Calzada y sus alrededores.

Los detalles del proyecto, desvelado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, se conocerán en los próximos días y el objetivo es llevar a cabo la apertura en el mes de septiembre. Durante las últimas semanas, además, desde Mar de Niebla han optado por ir desgranando el planteamiento, el funcionamiento y los objetivos entre quienes viven en los alrededores de la zona para que asuman como propio este nuevo reto que se avecina y que, en definitiva, como señalan sus promotores, aspira a «que nadie pase el día en soledad» a través de la gastronomía.

La Fundación debería contar con el respaldo de todos, especialmente de las administraciones públicas que, en más de una ocasión, se han dejado caer por sus instalaciones para ver en primera persona lo que hacen a diario. Un apoyo claro y sin cortapisas desde el inicio impedirá a buen seguro episodios pasados. Siempre habrá voces que intenten tergiversar los objetivos como ocurrió con el traslado del Albergue Covadonga al Hogar de San José. Hay margen para que esta vez se anteponga el sentido común y la confianza en quien sabe hacer ciudad.