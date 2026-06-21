Cuidadores de los perros del criadero ilegal de Gijón urgen celeridad para adopciones: "Ya hay un vínculo"

La instrucción judicial para dirimir responsabilidades en el criadero ilegal de Serín –donde la Guardia Civil encontró a más de 300 perros en malas condiciones y permitió la detención de hasta cuatro personas, incluidos los dos dueños del negocio, como desveló LA NUEVA ESPAÑA– sigue su marcha y a las pruebas obrantes se han sumado ahora informes de veterinarios de Gijón y Madrid, dos de las ciudades donde los animales se encuentran repartidos y recibiendo atenciones. Era conocido que muchos de los canes presentaban "abundante suciedad, cerumen acumulado, periodontitis, halitosis marcada, irregularidades como tejidos inflamados, infecciones intestinales que podrían llegar a transmitirse a los humanos", pero estos nuevos informes advierten que algunos de los cachorros han llegado incluso a perder los ojos por culpa de las condiciones en las que estaban.

De la diligencia judicial, además, están pendientes los cuidadores de estos animales y también las familias que se ofrecieron como casas de acogida. Y unos y otros piden celeridad para poder formalizar adopciones y dejar de estar en un limbo. "Legalmente, ahora están en una situación rara", explican los expertos. Por ejemplo, ahora en el periodo estival, si las familias quieren viajar no tienen la cartilla ni el seguro del perro. Señalan que estos animales tienen microchip, pero no están dados de alta en ningún sitio. "Si viajas, no puedes ir con un perro no puedes acreditar que tenga la vacuna", advierten.

A los problemas administrativos hay que sumar otro factor. "Esta situación es provisional y los animales y las familias crean vínculos", describen. De hecho, algunos canes "están con familias que les tienen que curar con gotas cada tres u ocho horas y han logrado salvar a los animales, pero claro, siguen sin ser suyos y están pendientes de la resolución judicial".

Algunos de los perros reubicados este jueves en el Centro de Protección Animal de Gijón. / LNE

Por el momento hay incertidumbre mientras avanza la instrucción judicial. Hay un caso similar –cuentan– que se destapó en 2019 y que sigue sin resolución. No obstante, pocos meses después, en la fase de instrucción, se aprobó que los perros se quedasen con las familias que querían adoptarlos de manera definitiva. Confían en que con el caso del criadero de Serín haya celeridad a la hora de poder formalizar las adopciones de los animales intervenidos durante el registro de las instalaciones ubicadas en el camino del Pasquín, a las faldas del Monte Areo.

La GuardiaCivil, a través del Seprona, ha finalizado ya todas las diligencias correspondientes a este caso que llevó a investigar otra finca de los mismos dueños en Don Benito, Extremadura, después de que una denuncia –a través de una protectora de Madrid– destapase las condiciones en las que se encontraban estos perros. Cuatro personas permanecen investigadas en este procedimiento judicial que cumple hoy dos meses desde la intervención de los canes.