El nuevo modelo de ayuda a domicilio en Gijón vinculado al barrio se amplía a El Natahoyo

La Fundación Municipal de Servicios Sociales ha elegido El Natahoyo como el territorio hacia el que expandir el nuevo modelo organizativo del servicio de ayuda a domicilio (SAD) que, bajo el nombre de "ciudadelas", se puso en marcha el año pasado en El Coto casi a modo de experiencia piloto. Consolidado el modelo toca ampliarlo y se ha optado por dar el salto a la zona oeste.

Hay que tener muy en cuenta que el servicio de ayuda a domicilio es pieza angular en la atención que se da a los mayores desde la administración municipal gijonesa. El año pasado el servicio dio cobertura a 2.728 personas –2.094 mujeres y 634 hombres– con 455.690 horas de trabajo y una media mensual de 1.797 personas activas. El coste económico alcanzó los 10,2 millones de euros y el perfil del usuario, como en ejercicios anteriores, es el de una mujer de más de 80 años que recibe atenciones de carácter personal.

Más de 1.400 personas del total de las atendidas el año pasado residían solas y el servicio de ayuda a domicilio no solo les es vital en muchos casos para tener cubiertas sus necesidades más básicas de higiene personal y de cuidados del hogar. También es su principal, o único, apoyo en otro tipo de necesidades y una forma de conectarse con lo que pasa fuera de las paredes de su casa.

Precisamente mejorar los vínculos con el barrio en el que viven dando un servicio más cercano y comunitario es uno de los elementos diferenciadores de las "ciudadelas", donde la organización del trabajo se territorializa imponiéndose el criterio de proximidad. Eso quiere decir que un mismo equipo de profesionales se ocupa siempre de un mismo grupo de usuarios que viven en un mismo barrio. El objetivo es acabar, en la medida de lo posible, con el ir y venir un día sí y otro también de la persona que va al domicilio de la persona mayor a darle el servicio. La idea es que cada beneficiario tenga a un auxiliar de referencia. O como mucho dos o tres para que se puedan cubrir los periodos de vacaciones.

La primera "ciudadela" de El Coto se organizó en base a un grupo de 50 usuarios y un equipo de 16 auxiliares. El proyecto como tal arrancó en junio del año pasado aunque antes había tenido lugar todo el proceso de selección del área geográfica, de los beneficiarios y la organización del equipo de trabajo en cuanto a los profesionales que iban a estar en esa "ciudadela" y sus horarios. Ahora se lanza una segunda etapa con la intención de repetir la experiencia y lanzar definitivamente el modelo de "ciudadelas".

Población envejecida

El proceso de envejecimiento de la población gijonesa hace que, cada año más, la Fundación Municipal de Servicios Sociales priorice el apoyo a los mayores de la ciudad y ponga en marcha actuaciones nuevas vinculadas, por ejemplo, a situaciones de soledad no deseada. Para los mayores son tres de los grandes contratos que gestiona el organismo municipal que preside el edil popular Guzmán Pendás. Al contrato del servicio de ayuda a domicilio se vincula otro de comidas a domicilio. Y luego está el servicio de teleasistencia, que ofrece una vía de comunicación telefónica las 24 horas del día que permita acudir en caso de emergencia .

A lo largo del pasado año 2025 la teleasistencia alcanzó a 3.253 personas, el 83% de ellas mujeres y 911 altas nuevas, y se distribuyeron 18.358 a 76 personas con esa línea de comidas a domicilio dirigida a personas en una situación de vulnerabilidad económica y personal que no pueden cubrir la necesidad de alimentación con el apoyo del SAD.

En el caso de los usuarios de la teleasistencia el aumento más destacado está entre los mayores de 85 años. De hecho, el 35% de los usuarios tiene más de 90 años. La central de atención de teleasistencia registró en el año 2025 un total de 209.550 llamadas: 52.869 salientes y 77.716 entrantes.