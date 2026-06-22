El Acuario de Gijón refuerza su compromiso de protección con los bosques tropicales

Con motivo del Día Mundial de los Bosques Tropicales, el Bioparc Acuario de Gijón, en plenas celebraciones por su 20º aniversario, ha reforzado su compromiso con estos ecosistemas que, a día de hoy, mantienen un gran valor a nivel de especies, pero se encuentran en grave peligro de extinción al estar altamente amenazados.

Desde el centro de Poniente reclaman una mayor educación, divulgación y preservación de estos espacios que representan el hogar de cerca de 80% de la biodiversidad terrestre, albergan a más de la mitad de las especies animales y vegetales conocidas y, además, millones de personas y numerosas comunidades indígenas dependen directamente de ellos para su alimentación, salud y medios de vida.

"Sin embargo, pese a su extraordinaria importancia para la regulación del clima y la conservación de la diversidad biológica, continúan siendo uno de los ecosistemas más amenazados por la deforestación, la pérdida de hábitat y el cambio climático", apuntan desde el Acuario que se ha unido a los parques de animales de Valencia y Fuengirola para solicitar una mayor atención.

"Gorilas, orangutanes, chimpancés, lémures, numerosas aves, peces, anfibios y reptiles como los que pueden admirarse en los BIOPARC junto a cientos de especies, se enfrentan a una presión creciente debido a la destrucción y fragmentación de sus hábitats naturales. La desaparición de estos ecosistemas no solo afecta a la fauna y flora que acogen, sino también al equilibrio ambiental global", añaden en su comunicado, señalando que en lugares como el Acuario, los visitantes pueden "contemplar bajo las máximas atenciones y bienestar a las especies más representativas y descubrir algunas desconocidas es una experiencia única capaz de emocionar, despertar la empatía y promover el necesario cambio de actitud".

En el caso del Acuario de Gijón, la labor de preservación y sensibilización se centra especialmente en la biodiversidad acuática. Con la reciente incorporación de su exposición permanente "Microclimas", que pone el foco en algunos de los grupos faunísticos más sensibles a la degradación de los hábitats y al cambio climático.

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"Estas actuaciones contribuyen a la protección de especies amenazadas, la recuperación de ecosistemas y el apoyo a comunidades locales, reforzando la idea de que la conservación requiere una acción coordinada a escala global", declaran.