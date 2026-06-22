La Calzada clama contra los 100 días "de silencio" de Óscar Puente y prepara dos nuevos actos reivindicativos: "Tiene una deuda moral con Gijón"

Un paso de dos a tres cifras que molestan, duelen y elevan el hartazgo de los vecinos por el tráfico que soporta la avenida Príncipe de Asturias. Manuel Arias, el expresidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, fue el encargado de actualizar este lunes en Cuatro Caminos la cifra de 100 días que acumula el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin responder a la carta que envió la entidad explicando el problema que existe con los accesos a El Musel y solicitando una reunión y un plan de actuación. "Tiene una deuda moral con toda la ciudad", comentaron Manuel Arias y el actual líder vecinal, Carlos Arias, quienes participarán en el acto especial que tienen programado para este miércoles para frenar de forma temporal ese conteo al alcanzar los 104 días.

Aunque los 100 días desde que se envió la carta se cumplieron el sábado, los vecinos optaron por actualizar el número este lunes debido a las intensas jornadas festivas que vivieron a lo largo del fin de semana. El elegido por la junta directiva para colocar ese número 100 en la pared fue Manuel Arias, un histórico del movimiento vecinal de la zona oeste que lamentó que "llevamos sufriendo muchas décadas el silencio administrativo". "El barrio sigue igual de reivindicativo, pero no se ha avanzado nada. Tiene que mejorar esta situación de una vez por todas", señaló el expresidente.

Por su parte, Carlos Arias puso el foco en que "es necesario que Óscar Puente tenga el gesto de recibir a los vecinos para explicarnos por qué no se hace nada aquí". "Es una cuestión de justicia", apuntó Arias, quien ya tiene todo listo para el miércoles. Será a las 12.00 horas cuando Faustino Suárez, vecino de 104 años, coloque el cartel de 104 años para culminar temporalmente el conteo con la cifra de 104 días, que pasará a cambiarse de forma esporádica durante el verano. Después, a partir de septiembre, si no ha habido respuesta se volverá a la actualización diaria.

"Ojalá participen vecinos de todas las edades"

Además, este miércoles a las 12.00 horas la asociación instalará una mesa con 104 cartas idénticas a la que enviaron el 12 de marzo a Puente. El objetivo es que esas misivas las firmen otros vecinos que quieran "hacer suya la queja", tal y como resaltó Arias. "Es un gesto para poder visibilizar las faltas de respeto de las administraciones hacia nosotros. Ojalá participen todo tipo de vecinos, tanto jóvenes como mayores", añadió el líder de la entidad, que este martes a las 20.00 horas realizará en El Arbeyal una "plantá" con las figuras que quemarán en la posterior hoguera de San Juan. Entre ellas habrá un camión de cartón en señal de protesta contra el tráfico pesado que aún cruza La Calzada rumbo al puerto.