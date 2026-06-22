Desde pequeña siempre me he sentido atraída por el origen de las palabras, por descubrir de dónde vienen, cómo han evolucionado a lo largo de los siglos y por qué algunas han permanecido vivas en nuestra lengua mientras otras se han perdido en el tiempo. Cada término encierra una pequeña historia, un viaje silencioso a través de culturas, pueblos y generaciones que nos precedieron. Entre todas ellas, una de mis palabras favoritas es concordia. Procedente del latín, formada por cum- (“junto a”, “unión”) y cor, cordis (“corazón”), encierra una idea profundamente humana y luminosa: la unión de corazones y voluntades.

En momentos en el que tantas veces parece imponerse el ruido bronco frente al diálogo, recordar el valor de la concordia se vuelve una necesidad. La capacidad de escucharnos, de respetar las diferencias y de buscar puntos de encuentro no es solo una virtud cívica, sino una forma de cuidar lo que nos hace comunidad. La concordia no significa pensar igual, sino ser capaces de convivir en la diversidad sin renunciar al respeto ni al entendimiento. Es, en el fondo, la decisión consciente de no romper el hilo invisible que nos une como sociedad. Gracias a ella, personas e instituciones pueden seguir trabajando juntas para aliviar el sufrimiento, combatir la pobreza, afrontar el cambio climático o abrir caminos al conocimiento, recordándonos que la cooperación sigue siendo una de las mayores fuerzas transformadoras de la humanidad.

Precisamente ese espíritu inspira el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, concedido a personas e instituciones cuya labor ha contribuido de manera ejemplar al entendimiento y a la convivencia en paz entre los seres humanos, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad o la ignorancia, a la defensa de la libertad o a la protección del patrimonio de la humanidad.

La historia reciente de este galardón es, en realidad, un relato compartido de esperanza. Como el reconocimiento,este 2026, a la astronauta Christina Koch, símbolo de los límites que la humanidad es capaz de superar cuando avanza unida hacia lo desconocido. O el de José Andrés y la World Central Kitchen, capaces de convertir la urgencia del hambre en un gesto inmediato de dignidad y cuidado hacia los demás. Y, qué decir, del homenaje a los sanitarios españoles en 2020, que nos recordó, en medio de la incertidumbre, que la entrega silenciosa también puede sostener al mundo.

Todos ellos, y tantos otros galardonados, encarnan una misma certeza: que la concordia no es una palabra abstracta, sino una forma de estar, de mirar al otro sin distancia, de creer que el entendimiento sigue siendo posible. Hoy, más que nunca, la concordia no es solo un ideal: es una necesidad profundamente humana.