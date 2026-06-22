Cortes de tráfico en Gijón y desvíos de líneas de Emtusa por obras en la avenida de la Argentina

La instalación de una acometida de gas a la altura del número 47 de la avenida de la Argentina conllevó que este lunes hubiera cortes de tráfico y desvíos de líneas de Emtusa desde las 8.00 horas y hasta las seis de la tarde. Debido a esas tareas, que se aprovecharán para renovar el pavimento de esa parte de la avenida como ya se ha hecho en otros puntos, tanto este martes como el miércoles volverá a haber cortes de tráfico.

Con motivo de estos trabajos habrá cambios en los recorridos de las líneas 1, 12, 24, 34 y 71. Estos autobuses se desviarán en los trayectos con sentido a Cerillero, Monteana y Musel de tal forma que al llegar al cruce de Cuatro Caminos de continuará por la Avda. Príncipe de Asturias, pasando por delante de la Casa del Mar a la glorieta del Arbeyal y las calles Ruiz, Flórez Estrada y Manuel R. Álvarez a Fátima para retomar en este punto el recorrido habitual de las Líneas hacia Cerillero, Monteana y Musel.

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Además, desde Emtusa indicaron que la línea 1 desde Flórez Estrada continuará a la cabecera por calle Martín, su recorrido habitual.