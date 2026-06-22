La costera del bocarte ya deja 3,78 millones de kilos rulados en la Lonja de Gijón

Las subastas de bocarte en la lonja del puerto de El Musel en la costera actual ya han superado los 3,78 millones de kilos, que fueron los rulados hasta el pasado jueves. Unas ventas que sumaron 11,25 millones de euros. Con esta pesquería aún en aguas asturianas –hasta hace unas semanas la flota que descarga en Gijón faenaba a la altura de Luarca y del Cabo Vidio y en las últimas jornadas entre Lastres y Gijón– la previsión es que esas cifras sigan creciendo. Y ello a pesar de que una parte de la flota ya ha cambiado sus aparejos para dedicarse a la pesca del bonito, que ya se está capturando en aguas del Cantábrico y del Golfo de Vizcaya. Las del bocarte y el bonito son las dos principales campañas pesqueras para la rula gijonesa. La del bonito lo fue siempre y la del bocarte se ha convertido en los últimos años.

Hasta el pasado mes de mayo, dos tercios de los ingresos totales de Lonja Gijón en lo que va de año procedieron de las subastas de bocarte, porcentaje que variará al contabilizar las subastas de bonito, que comenzaron en junio. Los más de 3,78 millones de kilos de anchoa subastados hasta el pasado jueves en El Musel apuntan a un buen resultado este año de la costera del bocarte.

Aún está por ver si se alcanza la cifra del año pasado. En 2025 se rularon en El Musel 5.028.856,30 kilos de bocarte, cuyas ventas sumaron 13,33 millones de euros a un precio medio el kilo de 2,65 euros. Esta especie supuso el año pasado el 41,83% de los ingresos totales de la lonja gijonesa.

El año pasado fue el segundo mejor en venta de bocarte en Lonja Gijón-Musel, cuyo mayor accionista es la Autoridad Portuaria de Gijón. El récord histórico se alcanzó en 2021, con 7,43 millones de kilos de bocarte subastados en la lonja gijonesa por 15,40 millones de euros. Aquel año la pesquería se concentró durante muchas jornadas cerca de la costa asturiana y en esta costera los pesqueros suelen descargar en un puerto próximo para volver pronto a echarse a la mar.

Bocarte en la rula. / Ángel González

La tercera mejor costera del bocarte, hasta la fecha, fue la del año 2024, con 4,19 millones de kilos por 8,21 millones de euros. En 2020 se subastaron 4,04 millones de kilos, por 5,79 millones de euros. Le sigue 2022, con 3,13 millones de kilos por 9,45 millones de euros. Se superó el millón de kilos en 2023, con 1,6 millones de kilos, por 3,71 millones de euros y en 2015, con 1,51 millones de kilos por 5,36 millones de euros. Por debajo estuvieron los años 2019, con 900.000 kilos por 1,88 millones de euros; y 2018, con 881.000 kilos por 2,16 millones de euros.

Bacalada y sardina en los primeros meses del año

En cuanto al bonito, el pasado viernes ya descargaron en El Musel los dos primeros barcos de cebo vivo (tanqueo), que para sus ventas en Asturias optan habitualmente por el puerto gijonés. Ese día también descargó un pesquero que faena con cacea. Hoy lunes está prevista la descarga de otros tres boniteros de tanqueo, que subastarán unos 50.000 kilos.

En los cinco primeros meses del año, algunas de las especies de las que se rularon más kilos en la lonja de El Musel fueron la bacalada, con 1,03 millones de kilos por 1,24 millones de euros y la sardina, con 581.000 kilos por 684.000 euros. Las descargas de caballa y chicharro fueron moderadas, en comparación con otros años. De xarda se subastaron 213.000 kilos por 854.000 euros, mientras que de chicharro las ventas ascendieron a 275.000 kilos por 364.000 euros.