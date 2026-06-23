La Calzada realizará una exposición reivindicativa con los cartones que no se pudieron quemar en la hoguera de San Juan por la suspensión

La Calzada vivió la noche de San Juan más amarga. Un aviso “in extremis” de la Demarcación de Costas obligó a la Asociación de Vecinos “Alfonso Camín” a tomar la decisión de suspender la hoguera programada en el Arbeyal. “Sentimos mucha tristeza y desilusión. Hemos peleado mucho para poder llevarla a cabo y es horroroso que ocurra esto”, lamentó el presidente de la entidad, Carlos Arias, que aseguró que los cartones reivindicativos que tenían previsto quemar en la hoguera serán expuestos en una muestra la próxima semana. Como señal de protesta, los vecinos encendieron esta noche las linternas de sus móviles tras la suspensión de la hoguera.

Los vecinos de La Calzada, esta tarde, en el Arbeyal, con los cartones que iban a quemar. / Marcos León

Los vecinos anunciaron a las seis de la tarde a través de un comunicado una noticia que generó decepción entre los miembros de la asociación y en aquellos que tenían en mente acudir al arenal, donde el año pasado sí se pudo realizar el encendido de la hoguera. Los vecinos indicaron que "un representante de la Demarcación de Costas se ha personado en el lugar y nos ha advertido de que, en caso de continuar con la actividad, procedería a tramitar la correspondiente denuncia".

Tras recibir esa alerta, la entidad vecinal se puso en contacto con la Demarcación de Costas. "Se nos ha aclarado que no se conceden autorizaciones para hogueras promovidas por asociaciones u otras entidades particulares, autorizándose únicamente aquellas organizadas directamente por el propio Ayuntamiento", añadieron desde la asociación.

Los responsables de la entidad denunciaron que esta situación "resulta difícil de comprender cuando se trata de una tradición tan arraigada en nuestra cultura como las hogueras de San Juan". "No deja de sorprender que una celebración tan popular quede reducida y supeditada exclusivamente a una única hoguera en el centro. Los barrios también tenemos derecho a celebrar nuestras fiestas y a disfrutar de nuestra cultura. Confiamos en que esta decisión responda únicamente a criterios administrativos y no a otros intereses ajenos al interés general", desarrollaron.

Además, los miembros de la junta directiva de la asociación lamentaron "profundamente" la suspensión y las molestias que pueda ocasionar a todas las personas que tenían previsto acompañarles en una noche tan especial.

Para esta cita que los vecinos consiguieron desbloquear inicialmente después de recibir un informe negativo de la Empresa Municipal de Agua se había preparado una hoguera reivindicativa. Entre otros gestos, estaba prevista la quema de un camión de cartón como protesta contra el tráfico pesado que aún cruza La Calzada rumbo al puerto.

Tanto ese camión como otros carteles preparados por los vecinos y por entidades como Mar de Niebla, el Conseyu de la Mocedá, "Asturias pola paz" y el Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada, serán expuestos la próxima semana en una muestra que acogerá el Ateneo de La Calzada o algunas de las sedes de la asociación "Alfonso Camín". En esos carteles se denuncian temas como el aumento de problemas de salud mental, los trabajos precarios, los efectos de la contaminación y la especulación con la vivienda.

El líder vecinal de La Calzada puso el foco en que “cada vez es más complicado organizar cualquier tipo de actividad”. “Hemos tenido que ‘pelear’ con el Ayuntamiento, con la EMA, con la Demarcación de Costas… Entendemos que tiene que haber seguridad y orden, pero ponen todo muy difícil. Hemos encontrado trabas por todos lados y es muy triste porque se trata de algo que se lleva haciendo toda la vida”, comentó Arias, antes de remarcar que “están separando a la gente de sus fiestas de siempre”.