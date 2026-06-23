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Una charla sobre Nora Ephron abre el ciclo "Transgresoras" en la Semana Negra de Gijón

Las otras conferencias se centrarán en Tina Modotti, Beata Dolores, Nelly Bly, Natalia Ginzburg e Isabel Oyarzábal

Montaje de las carpas de la Semana Negra de Gijón.

Montaje de las carpas de la Semana Negra de Gijón. / Ángel González / LNE

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Manuel Castro

Gijón

Una conferencia de Ángeles Caballero sobre la figura de Nora Ephron, guionista, directora de cine, productora, periodista y dramaturga estadounidense, abrirá, el domingo 5 de julio a las 19.30 horas, el ciclo «Transgresoras» en la XXXIX Semana Negra de Gijón.

Este ciclo está dedicado desde hace varias ediciones a difundir la vida y obra de mujeres audaces que cambiaron la historia desafiando las nomas de la época en la que les tocó vivir.

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El ciclo incluye charlas sobre otras cinco mujeres. Cuatro de ellas tendrán lugar a las nueve y media de la tarde, en días sucesivos. El lunes Dulce Gallego hablará de Tina Modotti, fotógrafa, actriz y modelo italiana a la par que activista política. El martes a la misma hora será el turno para Beata Dolores –última ejecutada por la Inquisición en España, acusada de brujería– de la que hablará Beatriz Cepeda; la estadounidense Nelly Bly, primera reportera de periodismo de investigación de la que hablará Marta Fernández Morales el miércoles y para la escritora y política italiana Natalia Ginzburg el jueves, de quien hablará Claudia Piñeiro.

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El viernes el horario de la conferencia se adelanta a las ocho de la tarde, en la que Eva Cosculluela hablará sobre la primera embajadora que tuvo España, Isabel Oyarzábal.

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