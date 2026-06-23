Una charla sobre Nora Ephron abre el ciclo "Transgresoras" en la Semana Negra de Gijón

Una conferencia de Ángeles Caballero sobre la figura de Nora Ephron, guionista, directora de cine, productora, periodista y dramaturga estadounidense, abrirá, el domingo 5 de julio a las 19.30 horas, el ciclo «Transgresoras» en la XXXIX Semana Negra de Gijón.

Este ciclo está dedicado desde hace varias ediciones a difundir la vida y obra de mujeres audaces que cambiaron la historia desafiando las nomas de la época en la que les tocó vivir.

El ciclo incluye charlas sobre otras cinco mujeres. Cuatro de ellas tendrán lugar a las nueve y media de la tarde, en días sucesivos. El lunes Dulce Gallego hablará de Tina Modotti, fotógrafa, actriz y modelo italiana a la par que activista política. El martes a la misma hora será el turno para Beata Dolores –última ejecutada por la Inquisición en España, acusada de brujería– de la que hablará Beatriz Cepeda; la estadounidense Nelly Bly, primera reportera de periodismo de investigación de la que hablará Marta Fernández Morales el miércoles y para la escritora y política italiana Natalia Ginzburg el jueves, de quien hablará Claudia Piñeiro.

El viernes el horario de la conferencia se adelanta a las ocho de la tarde, en la que Eva Cosculluela hablará sobre la primera embajadora que tuvo España, Isabel Oyarzábal.