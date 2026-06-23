La colaboración vecinal frena una agresión machista en Gijón: sorprenden a un joven de 25 años golpeando a su pareja

La colaboración vecinal ayudó esta mañana a frenar una presunta agresión sexista en Gijón, en el barrio de La Calzada. Varios residentes alertaron a primera hora de la mañana de estar escuchando una discusión preocupante en un domicilio del barrio y la Policía Local, desplazada al lugar, decidió intervenir de inmediato y derribar la puerta de la vivienda implicada. Al entrar, sorprendieron a un joven de 25 años "agarrando por el cuello" a su pareja. El hombre quedó detenido.

Explica el Ayuntamiento que los vecinos habían alertado a los agentes de "una fuerte discusión" en el interior de un piso y, también, de que escuchaban "a una mujer pidiendo auxilio". De hecho, estos vecinos llegaron a personarse en la vivienda y llamaron a la puerta en varias ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. "Preocupados por la mujer, llamaron a la Policía", detalla el Consistorio.

Esa llamada permitió a la Policía Local desplazarse de inmediato al domicilio implicado. A su llegada, comprobaron "que los gritos de la mujer no cesaban", así que optaron por derribar la puerta. Los agentes, una vez dentro, "localizaron en una de las habitaciones a la mujer tendida sobre la cama y al hombre sobre ella agarrándola por el cuello". Los policías redujeron y arrestaron al varón de inmediato. Es un hombre de 25 años que responde a las iniciales J. M. S. y que afronta ahora un presunto delito de violencia de género. Fue trasladado primero al centro de salud de La Calzada y después al Hospital de Cabueñes, custodiado por agentes.

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La víctima, por su parte, aseguró que había tenido una "fuerte discusión" con su pareja y que a raíz de ella "no le dejaba salir de casa". Aseguró haber sido agredida físicamente. Como marca el protocolo, fue informada de sus derechos como víctima de violencia de género. Después fue trasladada al centro de salud de El Llano y, a continuación, a dependencias policiales para tramitar la denuncia.