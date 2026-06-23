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Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas

"Resulta difícil de comprender cuando se trata de una tradición tan arraigada en nuestra cultura", lamentan desde la asociación "Alfonso Camín"

La hoguera de San Juan del año pasado en el Arbeyal.

La hoguera de San Juan del año pasado en el Arbeyal. / Marcos León

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Nico Martínez

Sorpresa de última hora en La Calzada. "Con mucha tristeza y desilusión", la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" acaba de anunciar la suspensión de la hoguera de San Juan programada para esta noche en la playa del Arbeyal. Desde la entidad indican que la decisión se ha tomado tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A través de un comunicado, la asociación ha indicado que "un representante de la Demarcación de Costas se ha personado en el lugar y nos ha advertido de que, en caso de continuar con la actividad, procedería a tramitar la correspondiente denuncia". Tras recibir esa alerta, la entidad vecinal se puso en contacto con la Demarcación de Costas. "Se nos ha aclarado que no se conceden autorizaciones para hogueras promovidas por asociaciones u otras entidades particulares, autorizándose únicamente aquellas organizadas directamente por el propio Ayuntamiento", añaden desde la asociación.

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Los responsables de la entidad denuncian que esta situación "resulta difícil de comprender cuando se trata de una tradición tan arraigada en nuestra cultura como las hogueras de San Juan". "No deja de sorprender que una celebración tan popular quede reducida y supeditada exclusivamente a una única hoguera en el centro. Los barrios también tenemos derecho a celebrar nuestras fiestas y a disfrutar de nuestra cultura. Confiamos en que esta decisión responda únicamente a criterios administrativos y no a otros intereses ajenos al interés general", desarrollan.

Además, los miembros de la junta directiva de la asociación lamentan "profundamente" la suspensión y las molestias que pueda ocasionar a todas las personas que tenían previsto acompañarles en una noche tan especial.

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Para esta cita que los vecinos consiguieron desbloquear habían preparado una hoguera reivindicativa, ya que entre otros gestos estaba prevista la quema de un camión de cartón como protesta contra el tráfico pesado que aún cruza La Calzada rumbo al puerto. Asimismo, en el marco de San Juan, La Calzada está inmersa en unos días repletos de fiesta que contaron con un exitoso concierto de Leticia Sabater este domingo.

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