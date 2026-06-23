"Nos marcó a todos", afirman familiares y amigos del historietista fallecido Ígor Medio, que tendrá el sábado una calle con su nombre en Gijón

Si Ígor Medio ya figura desde hace tiempo en el imaginario colectivo de Gijón, en apenas unos días lo estará, también, en el callejero. Será el sábado 27 de junio cuando tenga lugar el acto que dará carácter oficial al cambio de nombre de Palafox, el pequeño vial que une Mariano Pola con el paseo marítimo de Naval. A partir de entonces, esa zona de El Natahoyo rendirá homenaje al legado del historietista y músico, fallecido en un accidente de tráfico en 2006. Medio tendrá, por tanto, un espacio en su barrio para satisfación de familiares y allegados, que ya cuentan las fechas hasta una jornada en la que las emociones estarán a flor de piel. "Es un orgullo para todos", sostienen.

Nacido en 1972, Ígor Medio fundó el grupo "Felpeyu", banda emblemática del folk asturiano. Como dibujante, sus obras aún permanecen en la memoria popular. Publicó en los suplementos veraniegos de LA NUEVA ESPAÑA las icónicas tiras de "La familia Castañón, xente llana de Xixón". Eso fue entre 1997 y 2005. Unas creaciones con sello propio que reflejaban la ciudad de la época con unos personajes de lo más pintorescos. "Gijón era su ciudad a pesar de lo que la criticaba urbanísticamente", afirma Sonia Tuya, madre del artista, que reivindica la huella que dejó El Natahoyo en su hijo. "Le marcó de por vida; transmitía en las tiras cómo era la gente, cómo hablaban, cómo se comunicaban...", relata.

La trayectoria de Ígor Medio era prometedora desde bien pronto. A los cinco años ya ganó un concurso de dibujo en el Club Natación Santa Olaya. Desde la Sociedad Cultural Gijonesa, impulsora de un homenaje que coincide con el 20.º aniversario del fallecimiento de Medio, se hace justicia. "Supone una dignificación de la cultura popular, en ocasiones minusvalorada", señala Pedro Roldán, presidente del colectivo, para quien el dibujante y músico ensalzó con su obra la cultura tradicional como "una seña de identidad" del modo de ser asturiano. "Y desde las raíces obreras de un barrio de Gijón", agrega Roldán.

El legado de Ígor Medio / LNE

Sobre las tiras de "La familia Castañón", el presidente de la Cultural destaca la "cotidianidad" que supo plasmar Ígor Medio. "Fue capaz de reflejar la vida del común, de la gente que tenía sus problemas en la vida diaria; conectó con la inmensa mayoría de la ciudadanía gijonesa", encomió Pedro Roldán sobre el historietista, cuyo estrecho vínculo con El Natahoyo, el barrio que le vio crecer, marcó profundamente su trayectoria. Allí moldeó, en un entorno industrial y portuario, la sensibilidad artística y conciencia social que posteriormente transformaría en unas publicaciones que siguen plenamente vigentes.

La familia de Medio donó a finales de 2025 la obra gráfica que durante años promovió LA NUEVA ESPAÑA. Unas tiras que retrataron el ambiente del cambio de siglo, la Asturias urbana de la desindustrialización... con un humor y una ironía que confería a la producción un cariz aún más especial. "Le inculcamos que pertenecíamos a la clase trabajadora; aquí se vivieron luchas tremendas en el sector del naval para defender el trabajo", rememora Sonia Tuya, que resalta que su hijo "estaba muy orgulloso de la cultura, la lengua y la música" de la región. De ello hacía gala en sus dibujos y conciertos.

Ígor Medio perdió la vida en un accidente en el que también falleció su compañero Carlos Redondo. Corría el mes de junio de 2006 y el artista tenía mucho pendiente de publicar. La familia determinó que esa obra no podía quedar olvidada en un cajón, por lo que se sacaron lápices o bocetos de lo que iba a salir, dando forma a un nuevo tomo. Sonia Tuya sonría al recordar las peripecias de "La familia Castañón". "Era una familia chiflada, ‘alloriada’ como él decía, que hacía lo que más le gustaba: comer, beber, hacer piña...", asegura Tuya. "Sin nombrarnos a nosotros, estamos ahí, reflejados, su familia y amigos", comenta la madre de Medio.

Pedro Roldán aguarda con ilusión el inminente acto en tributo del dibujante. Remarca que la modificación en la nomenclatura de la calle no va a afectar a viviendas y negocios y proclama que el visto bueno a esta iniciativa pone de relieve "el claro afecto que le tenía Gijón a Ígor". "Todo el mundo se ha puesto en contacto con nosotros: movimiento vecinal, cultural, musical... La inmensa mayoría de la ciudad se ha puesto de acuerdo en esta cuestión en momentos en los que no es fácil encontrar puntos comunes", festeja Roldán, que asimismo agradece al gobierno local y a los grupos políticos municipales el apoyo para sacar adelante este proyecto para agasajar, a título póstumo, a uno de los ilustres de Gijón y de la zona oeste. Ígor Medio, protagonista de la "Selmana de les Lletres Asturianes" de 2022, edición dedicada a su carrera, continúa muy presente en su Gijón del alma. Cada dos años se celebra, por ejemplo, el "Ciclo de Folk de Cámara Ígor Medio".

Unas tiras cómicas en las que "nos vemos reflejados"

Para Luis Cerra, primo hermano de Luis, el padre del artista, el emplazamiento del homenaje, la calle Palafox, es poco menos que ideal. "Tiene un significado muy importante", recalca Cerra. Por varios motivos. Porque cerca residía una tía bisabuela, porque él vivía a apenas unos centenares de metros, porque su padre estudió y trabajó en el entorno... "Esté donde esté Ígor, tiene que estar muy contento", subraya Luis Cerra, para el que Medio era la bondad personificada y "tenía mucha facilidad para aglutinar a la gente de manera natural". "Cada vez que las leo (dice en referencia a las tiras de la familia Castañón), me río, lloro... Muchos nos vemos reflejados ahí", asevera.

"Ígor nos marcó a todos; cada vez que pasemos por esta calle nos acordaremos de él", declara Tomás Baragaño, primo segundo del dibujante, que encomia su trayectoria en la doble vertiente que tenía. "Fue una maravilla cómo desarrolló el cómic y la música", proclama. Raúl Alba, amigo de Medio, le recuerda como un hombre "afable, cariñoso y comprometido". También reivindica su precisión para reflejar el "gijonesismo" en sus obras gráficas. "Hizo mucho por Gijón, por la música y el dibujo; llegó tanto porque transmitía las cosas tal y como las veía", agrega Conchita González.

Noticias relacionadas

"Era un fuera de serie en ambas facetas; y muy perfeccionista, dedicaba muchas horas a lo suyo", indica José Ramón Tuero, primo de Ígor Medio, que también ensalza la "implicación con su tierra" que pregonaba el creador gijonés, una referencia generacional, un adalid de la cultura local cuyo nombre, desde el próximo sábado, quedará grabado en El Natahoyo, su barrio.