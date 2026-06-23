El PSOE urge evitar la suspensión del triatlón del Santa Olaya, sin fondos

Por ahora, el triatlón del Santa Olaya parece que no podrá celebrar este septiembre su 32.ª edición. Fuentes del club de natación señalan que este año se trata de un ejercicio "excepcional", en el que se están revisando "todos los gastos" de la entidad para garantizar que su plan de ampliación pueda salir adelante con normalidad, y que en ese contexto los organizadores no pueden asumir los gastos que conlleva el evento, que ascienden a 20.000 euros. El club debatió esta posibilidad con los socios el pasado febrero y a estas alturas considera "más bien inviable" que la cita pueda celebrarse este año, si bien se confía en recuperarla el año que viene. El grupo municipal socialista, por su parte, exige al Ayuntamiento intervenir y buscar patrocinadores para mantener el evento.

Jacobo López, edil socialista, reprocha al edil popular Jorge Pañeda no estar "dialogando con la Federación Española de Triatlón o con posibles patrocinadores" para "evitar que la prueba desaparezca". "El año pasado no se celebró el Cross Villa de Gijón y ahora tampoco se celebrará el triatlón, que era además puntuable. Ya lo advertimos en varias ocasiones: la improvisación se ha convertido en el día a día de la concejalía de Deportes", asegura. Pañeda, a su vez, responde al PSOE que la organización de este evento corresponde a "un club privado" que en este caso le informó de que la cita no se celebraría este año. "No salvamos ni dejamos de salvar. Es un club privado que ha decidido no organizar su triatlón y nosotros lo respetamos", dice el edil.

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Por su parte, desde el club de natación explican que contactaron exploraron alguna vía de financiación externa, pero que el montante que se había logrado no rozaba ni una décima parte de que se precisaba. Aunque aún no descartan ninguna opción, los responsables de la entidad deportiva dicen trabajar ya con la previsión de que, al menos, esta 32.ª edición pueda celebrarse el año que viene, y que el posible parón de este año sea el único. "No vamos a renunciar a esta cita", aseguran.