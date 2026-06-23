Servicios Sociales impulsa desde El Natahoyo la expansión del nuevo modelo del servicio de ayuda a domicilio
"El Coto fue la semilla y El Natahoyo será la raíz desde la que consolidar un cambio irreversible", explica la responsable del área de mayores de la Fundación municipal
Un total de 55 usuarios con 16 auxiliares al cargo darán forma a la nueva "ciudadela"
«El Coto fue la semilla pero El Natahoyo será la raíz desde la que consolidar de forma irreversible el cambio de modelo en el servicio de ayuda a domicilio». Ese fue el mensaje que Marta Vega, responsable del departamento de Personas Mayores de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, compartió con usuarios y personal del servicio al presentar en la sede del Hogar «Atalía» de pensionistas de El Natahoyo el arranque en el barrio , como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, de la segunda «ciudadela» que se va a implementar dentro del servicio de ayuda a domicilio gijonés.
«Ciudadelas» es el nombre que se ha dado a un nuevo modelo organizativo del servicio donde un mismo grupo de auxiliares atiende a un mismo y reducido grupo de personas mayores de un mismo territorio. Este sistema organizativo busca garantizar una atención más personalizada y estable a los mayores que reciben el servicio y que esa atención no se limite al interior del domicilio. También fomenta el vínculo entre los integrantes de ese grupo y con su barrio a través de actividades complementarias.
La «ciudadela» de El Natahoyo nace con 55 usuarios, 16 auxiliares y la responsabilidad de consolidar el proyecto tras la experiencia piloto de El Coto. El actual contrato del SAD compromete montar cuatro de estas ciudadelas aunque el reto es el que el nuevo modelo se aplique a todo el servicio, que el año pasado tuvo 2.728 usuarios con una media mensual de unas 1.800 personas. El perfil del usuario es el de una mujer de más de 80 años que recibe atenciones de carácter personal.
«Para nosotros este servicio es un pilar ya que gracias a él miles de gijoneses pueden continuar viviendo en sus casas, en su barrio y en su entorno; evitamos que vayan a residencias», destaco el edil popular y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, quien destacó el compromiso profesional y personal de las trabajadoras de un «servicio que cuida pero también acompaña y escucha». Pendás también puso en valor el carácter pionero de Gijón en conseguir sacar adelante y expandir este nuevo modelo de organización. «Antes las personas se adaptaban al sistema y ahora es el sistema el que se adapta a las personas», resumió el concejal.
La elección de El Natahoyo como barrio para consolidar el proyecto no ha sido casual. Más bien al contrario. Se han tenido en cuenta las posibilidades que ofrece tanto la gran cantidad de espacios y equipamientos públicos que hay en la zona como las propias estructuras comunitarias que ya hay organizadas entre los vecinos de la zona. Incluso hay un guiño a la historia de un barrio donde no hace demasiadas décadas los trabajadores y sus familias hacían vida en ciudadelas como la Coroña, algunos de cuyos edificio aún se mantienen en pie junto al renovado paseo de Naval Azul. Ciudadelas donde los vecinos se cuidaban los unos de los otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
- Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
- Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación
- Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: 'Esto es una vergüenza