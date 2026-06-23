Servicios Sociales impulsa desde El Natahoyo la expansión del nuevo modelo del servicio de ayuda a domicilio

«El Coto fue la semilla pero El Natahoyo será la raíz desde la que consolidar de forma irreversible el cambio de modelo en el servicio de ayuda a domicilio». Ese fue el mensaje que Marta Vega, responsable del departamento de Personas Mayores de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, compartió con usuarios y personal del servicio al presentar en la sede del Hogar «Atalía» de pensionistas de El Natahoyo el arranque en el barrio , como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, de la segunda «ciudadela» que se va a implementar dentro del servicio de ayuda a domicilio gijonés.

«Ciudadelas» es el nombre que se ha dado a un nuevo modelo organizativo del servicio donde un mismo grupo de auxiliares atiende a un mismo y reducido grupo de personas mayores de un mismo territorio. Este sistema organizativo busca garantizar una atención más personalizada y estable a los mayores que reciben el servicio y que esa atención no se limite al interior del domicilio. También fomenta el vínculo entre los integrantes de ese grupo y con su barrio a través de actividades complementarias.

La «ciudadela» de El Natahoyo nace con 55 usuarios, 16 auxiliares y la responsabilidad de consolidar el proyecto tras la experiencia piloto de El Coto. El actual contrato del SAD compromete montar cuatro de estas ciudadelas aunque el reto es el que el nuevo modelo se aplique a todo el servicio, que el año pasado tuvo 2.728 usuarios con una media mensual de unas 1.800 personas. El perfil del usuario es el de una mujer de más de 80 años que recibe atenciones de carácter personal.

«Para nosotros este servicio es un pilar ya que gracias a él miles de gijoneses pueden continuar viviendo en sus casas, en su barrio y en su entorno; evitamos que vayan a residencias», destaco el edil popular y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, quien destacó el compromiso profesional y personal de las trabajadoras de un «servicio que cuida pero también acompaña y escucha». Pendás también puso en valor el carácter pionero de Gijón en conseguir sacar adelante y expandir este nuevo modelo de organización. «Antes las personas se adaptaban al sistema y ahora es el sistema el que se adapta a las personas», resumió el concejal.

Guzmán Pendás y Marta Vega presentan el proyecto en la sede del Hogar "Atalía"de pensionistas. / Marcos León

La elección de El Natahoyo como barrio para consolidar el proyecto no ha sido casual. Más bien al contrario. Se han tenido en cuenta las posibilidades que ofrece tanto la gran cantidad de espacios y equipamientos públicos que hay en la zona como las propias estructuras comunitarias que ya hay organizadas entre los vecinos de la zona. Incluso hay un guiño a la historia de un barrio donde no hace demasiadas décadas los trabajadores y sus familias hacían vida en ciudadelas como la Coroña, algunos de cuyos edificio aún se mantienen en pie junto al renovado paseo de Naval Azul. Ciudadelas donde los vecinos se cuidaban los unos de los otros.