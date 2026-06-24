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La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

"En Poniente se percibió un mayor y mejor uso de los contendores", señalan desde Emulsa

Basura en la playa de Poniente.

Basura en la playa de Poniente. / LNE

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Nico Martínez

Poniente

La alegría y la esperanza fueron las grandes protagonistas de la noche de San Juan en Gijón, donde una vez más se vivió por todo lo alto una fecha tan señalada en el calendario. Sin embargo, las celebraciones dejaron una importante acumulación de residuos que han conllevado que Emulsa haya recogido más de 6.000 kilos de residuos por las fiestas de San Juan.

Labores de limpieza en Poniente.

Labores de limpieza en Poniente. / LNE

Desde Emulsa resaltan que esta cifra supone un 10% menos de basura respecto a ediciones anteriores. Si bien, en este aspecto cabe destacar que este año no hubo hoguera en el Arbeyal.

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El epicentro de los festejos fue la playa de Poniente. Allí, los trabajadores de Emulsa han percibido "un mayor y mejor uso de los contenedores, colocados en zonas próximas a las escaleras de acceso, donde había papeleras de reciclaje".

Sin embargo, en barrios como Mareo, apuntan que "cada año se nota una mayor presencia de suciedad en el entorno de la zona de fiesta en Mareo, carretera, camino y entorno de merenderos". "En la zona de fiesta limpian los organizadores. En Mareo están ahora limpiando y el viento hizo volar bolsas. Mañana tendremos que ir otra vez a lo que quede fuera", añaden.

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Para esta jornada, Emulsa ha desplegado desde las seis de la mañana del miércoles un dispositivo especial de limpieza con al menos 18 operarios y refuerzos de contenedores en los accesos a Poniente para acelerar la retirada de residuos y devolver la normalidad a playas y espacios públicos. 

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