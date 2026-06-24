Fallece Matilde Lastra Ramos, una gijonesa que creció entre marineros de Cimavilla antes de mudarse al barrio de Pescadores: "Era muy querida"
Trabajó como cocinera durante tres décadas en el histórico restaurante El Trole, en Álvarez Garaya
Adiós a una de las protagonistas de la vida pesquera de Cimavilla. La gijonesa Matilde Lastra Ramos, "una vecina muy querida", falleció este miércoles a los 98 años. Lastra, quien nació y creció en el barrio de Cimavilla rodeada del ambiente marinero, se mudó hace décadas al barrio de Pescadores. "Era muy querida por todos", expresa José Arturo, uno de sus tres hijos.
Matilde Lastra se casó con César Santurio, un marinero ya fallecido con el que creó una familia. Sus tres hijos, María José, Antonio César y José Arturo, recuerdan que "mientras que nuestro padre estaba en el mar, ella se buscaba la vida y a veces llevaba el pescado a las casas".
Matilde Lastra trabajó alrededor de 30 años como cocinera en el histórico restaurante El Trole, en Álvarez Garaya, y también estuvo desarrollando otras tareas en El Musel.
Las últimas décadas las ha vivido en Pescadores, un barrio en el que era muy apreciada por el resto de los vecinos.
La celebración de la palabra tendrá lugar este jueves a las 17.00 horas en la capilla del tanatorio de El Lauredal.
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