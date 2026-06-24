Las palabras de la Alcaldesa de Gijón tras la actuación vecinal que permitió frenar una agresión machista en La Calzada: “Fue ejemplar”

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, agradeció este miércoles la actuación de los vecinos que alertaron a la Policía Local ante una presunta agresión sexista ocurrida en el barrio de La Calzada y que terminó con la detención de un joven de 25 años.

Los hechos se produjeron en la mañana del martes, cuando varios residentes escucharon una fuerte discusión y los gritos de una mujer pidiendo ayuda en el interior de una vivienda. Tras intentar sin éxito contactar con los ocupantes del domicilio, decidieron avisar a la Policía Local.

La alerta de los vecinos

Cuando los agentes llegaron al lugar comprobaron que los gritos continuaban en el interior de la vivienda. Ante la posibilidad de que la mujer estuviera sufriendo una agresión y dada la urgencia de la situación, los policías optaron por derribar la puerta para acceder al inmueble. Una vez dentro, localizaron a la mujer tendida sobre una cama y a un hombre sujetándola presuntamente por el cuello, por lo que procedieron a reducirlo y detenerlo de inmediato como presunto autor de un delito de violencia de género.

Moriyón destacó que la reacción de los vecinos fue "ejemplar y decisiva para salvar la vida de la mujer" y subrayó la importancia de no permanecer indiferentes ante posibles casos de violencia de género. La alcaldesa también reconoció la labor de los agentes de la Policía Local y, especialmente, de los integrantes de la unidad especializada en la atención a víctimas.

La mujer recibió asistencia conforme al protocolo previsto para estos casos, con atención sanitaria, información sobre sus derechos y acompañamiento a través de los servicios municipales especializados.