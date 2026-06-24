El proyecto con el que Asturias quiere dar un gran empujón a la Zalia, a los puertos y la conectividad industrial de toda la región

El Gobierno asturiano presentó en el Foro del Corredor Atlántico, en Bruselas, el proyecto ISLA, una nueva infraestructura logística prevista en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) con la que busca mejorar la conexión del puerto de Gijón con el transporte ferroviario y por carretera. La actuación pretende reforzar la intermodalidad de El Musel y consolidar a Asturias como un nodo logístico de referencia en el norte de España.

La iniciativa, denominada Integrated Safe Logistics Area, se concibe como una pieza estratégica para ordenar y hacer más eficiente el movimiento de mercancías vinculado al puerto gijonés. Según el Principado, el nuevo espacio permitirá mejorar la coordinación entre los distintos modos de transporte —marítimo, ferroviario y viario— y favorecerá una gestión “más eficiente y segura” de los tráficos de El Musel.

Un área segura para camiones

El proyecto incluye como uno de sus elementos principales la creación de una zona de estacionamiento seguro para camiones, adaptada a los estándares europeos. Esta área, conocida como Safe and Secure Truck Parking Area, se completará con sistemas de control de accesos, digitalización de operaciones, gestión inteligente del tráfico pesado y servicios logísticos de valor añadido.

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Jorge García, viceconsejero, y Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto de Gijón, en Bruselas / LNE

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta infraestructura permitirá reforzar la conexión entre el puerto de Gijón, la futura terminal intermodal de la Zalia y la red ferroviaria. El objetivo es avanzar hacia un modelo logístico “más moderno, eficiente y sostenible”, con mayor peso del tren en el transporte de mercancías y menor dependencia de la carretera en los desplazamientos de larga distancia.

La ubicación de la Zalia en Gijón se considera clave para esa estrategia. Aunque el proyecto está directamente ligado a El Musel, el Principado destaca que su impacto se extenderá al conjunto del sistema logístico asturiano, al mejorar también la conexión con el puerto de Avilés y con las principales áreas industriales de la comunidad.

Financiación europea

La actuación forma parte de la estrategia que el Gobierno de Asturias desarrolla junto con la Autoridad Portuaria de Gijón, Adif y Puertos del Estado para fortalecer el Corredor Atlántico como eje de transporte de mercancías. En esa hoja de ruta figuran también el plan de desarrollo intermodal del puerto gijonés, la modernización de la red ferroviaria de El Musel y nuevos servicios ferroviarios con el interior peninsular.

El Principado prevé disponer este otoño de la definición técnica completa del proyecto. Esa documentación incluirá el diseño funcional de la infraestructura, un análisis coste-beneficio conforme a los criterios europeos del Connecting Europe Facility y los documentos necesarios para optar a próximas convocatorias de financiación comunitaria.

Con esta actuación, el Ejecutivo asturiano busca reforzar la capacidad intermodal del puerto de Gijón, ampliar su área de influencia y situar a la Zalia como una infraestructura central en la logística regional. La administración autonómica enmarca el proyecto en los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte, orientados a construir un sistema de mercancías más integrado, competitivo y sostenible.