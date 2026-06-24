Recompensa al trabajo en equipo en Gijón: Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec estrenan nueva furgoneta para sus labores sociales
Las entidades, con el apoyo del Ayuntamiento, han resultado adjudicatarias del vehículo a través del programa "Movilidad solidaria" de EDP: "La colaboración público-privada ha sido clave"
Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec ya cuentan con un nuevo vehículo. Estas entidades han resultado beneficiarias de una furgoneta eléctrica que se ha logrado a través del programa "Movilidad solidaria" que impulsa cada año EDP, dotado con 300.000 euros y destinado a cubrir necesidades de entidades sociales.
Para contar con más posibilidades de éxito, Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec unieron sus fuerzas y contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón para presentar su candidatura. Finalmente, fueron tres de las 20 entidades adjudicatarias de las ayudas que promueve EDP.
La furgoneta eléctrica de Kia fue presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Gijón. El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, destacó que "hemos conseguido que a través de la colaboración público-privada haya salido este proyecto a la luz". "Esta furgoneta fantástica nos tiene que durar, por lo menos, siete años", manifestó González-Palacios.
Las tres entidades utilizarán esta furgoneta para sus respectivas necesidades y tareas que conllevan los diferentes proyectos que tienen en marcha.
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