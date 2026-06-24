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Recompensa al trabajo en equipo en Gijón: Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec estrenan nueva furgoneta para sus labores sociales

Las entidades, con el apoyo del Ayuntamiento, han resultado adjudicatarias del vehículo a través del programa "Movilidad solidaria" de EDP: "La colaboración público-privada ha sido clave"

La presentación de la nueva furgoneta de las asociaciones Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec.

La presentación de la nueva furgoneta de las asociaciones Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec. / LNE

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Nico Martínez

Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec ya cuentan con un nuevo vehículo. Estas entidades han resultado beneficiarias de una furgoneta eléctrica que se ha logrado a través del programa "Movilidad solidaria" que impulsa cada año EDP, dotado con 300.000 euros y destinado a cubrir necesidades de entidades sociales.

Para contar con más posibilidades de éxito, Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec unieron sus fuerzas y contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón para presentar su candidatura. Finalmente, fueron tres de las 20 entidades adjudicatarias de las ayudas que promueve EDP.

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La furgoneta eléctrica de Kia fue presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Gijón. El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, destacó que "hemos conseguido que a través de la colaboración público-privada haya salido este proyecto a la luz". "Esta furgoneta fantástica nos tiene que durar, por lo menos, siete años", manifestó González-Palacios.

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Las tres entidades utilizarán esta furgoneta para sus respectivas necesidades y tareas que conllevan los diferentes proyectos que tienen en marcha.

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