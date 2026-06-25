Asincar pone en marcha un proyecto europeo para desarrollar productos a partir de algas

Asturias está en el centro de un nuevo proyecto europeo -denominado "Salina"- que busca el desarrollo de nuevos sistemas de cultivo y aprovechamiento sostenible de macroalgas, tanto para destinos alimentarios como para cosmética o usos como biomateriales. Más de 40 personas vinculadas a una veintena de entidades socias del proyecto, de diez países europeos, han estado estos días reunidas en El Musel, actuando como coordinador el Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar.

Se trata de una iniciativa que está cofinanciada por la UE y Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), una plataforma europea público-privada que se dedica a impulsar la economía circular y la bioindustria en Europa. CBE JU dispone de un presupuesto de 2.000 millones de euros hasta 2031 -la mitad procedente de fondos europeos- para ayudar a escalar tecnologías bio-basadas y reducir la dependencia europea de materias primas fósiles. Y tiene prevista una inversión de 172 millones de euros en 24 nuevos proyectos centrados en transformar algas, residuos orgánicos y biomasa en materiales industriales, cosméticos, fertilizantes, caucho o productos químicos sostenibles.

Es entre esas iniciativas donde figura "Salina", que está dotada con unos casi diez millones de euros, que ha celebrado en Gijón el encuentro de lanzamiento del proyecto y que también sirvió para establecer las primeras líneas de trabajo de esta colaboración internacional. Entre los socios del proyecto figuran centros tecnológicos, universidades, empresas, productores y organizaciones vinculadas a la acuicultura y a la transferencia de resultados al mercado.

Formulaciones alimentarias para la nutrición deportiva

El principal objetivo, según explican desde Asincar, es "impulsar el cultivo sostenible de macroalgas y la revalorización integral de sus distintas fracciones promoviendo nuevos modelos productivos basados en la sostenibilidad, la innovación y el aprovechamiento de componentes de alto valor añadido presentes en las macroalgas, concretamente carbohidratos, péptidos y fibras, para su aplicación en distintos sectores industriales".

Así, prevé desarrollar a partir de estas fracciones soluciones innovadoras como formulaciones alimentarias orientadas a la nutrición deportiva, tapas y productos gastronómicos a base de algas, paneles con propiedades de aislamiento para aplicaciones constructivas y nuevos ingredientes y formulaciones cosméticas.

La Autoridad Portuaria de Gijón participa como socio del proyecto, que tendrá una duración de 48 meses y trabajará tanto en sistemas de cultivo de macroalgas en tierra y en mar como en procesos que permitan aprovechar mejor la biomasa obtenida.

Para la Autoridad Portuaria de Gijón, formar parte de "Salina" supone una "oportunidad para seguir vinculando la actividad portuaria con la innovación, la sostenibilidad y la generación de nuevas cadenas de valor ligadas al mar", dentro de una visión de economía azul, al conectar conocimiento, actividad económica y aprovechamiento responsable de los recursos.

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