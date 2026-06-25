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La Calzada encuentra alivio en el parking disuasorio del Gijón Industrial ante la falta de plazas por las fiestas

"Toda alternativa es buena, pero estaría bien que lo asfaltaran o pusieran líneas en el suelo para tener más plazas", aseguran los conductores

Así es el parking disuasorio de La Calzada que alivia la falta de plazas por las fiestas del barrio

Así es el parking disuasorio de La Calzada que alivia la falta de plazas por las fiestas del barrio

VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Fernando Rodríguez

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Carlos Tamargo

Nico Martínez

A penas ha comenzado el verano y el espacio habilitado como aparcamiento alternativo para la zona oeste junto al campo del Industrial ya tiene un alto aforo. Nada de extrañar teniendo en cuenta los días de calor que se llevan registrados y el servicio que hacía el ahora clausurado aparcamiento de El Arbeyal y el área anexa de las autocaravanas. El espacio tuvo que desocuparse para el montaje de las atracciones de la Semana Negra, y no volverá a estar libre para los conductores hasta que no se marchen los feriantes. Por esa razón, el Ayuntamiento habilitó mínimamente una parcela junto al campo del fútbol del Industrial que se vislumbra muy pequeña para las necesidades que se avecinan.

Con capacidad para cerca de un centenar de vehículos y de carácter gratuito, al estacionamiento es apto para turismos y también para las autocaravanas. Todos los usuarios valoran que se haya buscado una alternativa tan próxima, aunque los hay que no dejan de reclamar un mejor mantenimiento.. "No hay accesos para las aguas ni basuras..., además se meten camiones de El Musel", explica José Fernández que desde hace tres años ha convertido su furgoneta y la playa de El Arbeyal en su vivienda. "Esto se va a quedar pequeño. Entre el buen tiempo y la gente que viene al campo de fútbol esto se va a masificar", pronostica Fernández que fue de los primeros en cambiar de ubicación para encontrar hueco. "El lunes 15 me moví para aquí, me puse en una esquina para no molestar", añade.

La misma sensación de falta de espacio la compartía José Manuel Casas, vecino de Oviedo que volvía de la playa. "No hay huecos. Ya ves donde tuve que aparcar, en el repecho", señalaba hacia la zona de debajo de las vías del tren, donde varios coches hacían equilibrio en una pequeña ladera. Algunos de ellos incluso reforzados en su equilibrio con piedras y ladrillos haciendo de sujeción y para evitar sustos innecesarios. "Íbamos a aparcar ahí, pero ya vimos el cartel que no se podía", menciona Casas, afirmando que la alternativa no está mal del todo, pero "se podría dejar aparcar en el término de la playa y mandar retirar los vehículos a una hora concreta", propone.

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La misma confusión la compartían Lucía Calvete y Miguel Guerrero, una joven pareja de Avilés e Infiesto, respectivamente, que también se encontraron con el impedimento de estacionar junto al Arbeyal. "Se llena en breve y además de los coches también hay bastantes autocaravanas", asegura Guerrero.

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Otros como Rocío Rodríguez y Miguel Ángel Cortizo, gijoneses viviendo en Madrid, pero con casa junto al arenal, mostraban cierta preocupación al ver como las plazas de aparcamiento se había reducido en su ausencia. "Solemos aparcar al lado de casa, por la manzana que normalmente hay sitio, pero en esta época ya no es fácil encontrar. La alternativa es ir al parking en el que ahora están las fiestas o este que es la primera vez que aparcamos", detalla Rodríguez, mientras que Cortizo observa que se podía hacer algún arreglo a la zona. "Es positivo que haya un parking disuasorio, toda alternativa es buena, pero estaría bien que lo asfaltaran o pusieran líneas en el suelo para tener más plazas y que la gente no aparque como le cuadre", expone, como muestra de que son los vecinos y visitantes los que encuentran las alternativas a cambios y problemas como es la falta de zonas de aparcamiento en La Calzada.

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