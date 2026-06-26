Los accesos al Puerto de Gijón: un conflicto de varias décadas que comienza a despejarse con las mercancías peligrosas

Eliminar el paso de camiones de El Musel por el casco urbano, atravesando la Avenida del Príncipe de Asturias, es una de las batallas de los vecinos de la zona oeste de Gijón desde hace años. Un objetivo que posiblemente requerirá que antes haya un acceso alternativo a El Musel en condiciones, que se está planteando por Aboño, algo para lo que se llegó a plantear la apertura del viejo túnel que atraviesa la Campa Torres. Pero sin necesidad de esperar a ello, ya se están dando pasos en esa dirección: la obligación desde hoy de que las mercancías peligrosas salgan del Puerto por Aboño y la construcción de un acceso directo desde la AS-19 a la GI-1 que evite el nudo del Empalme, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA. La primera medida también abre la puerta a que el Ministerio de Transportes pueda ya licitar el nuevo acceso a El Musel por Aboño.

Actualmente, parte de los camiones que entran y salen de El Musel ya vienen utilizando el acceso por Aboño, mientras que otros siguen entrando y saliendo por el acceso de El Arbeyal, al que se llega por la Avenida del Príncipe de Asturias. Entre los que utilizan Aboño están los camiones que salen cargados con carbón y otros graneles sólidos que también se descargan en la ampliación de El Musel, más próxima a la salida por el Puerto atravesando el nuevo túnel de Aboño, el que se construyó para la obra de ampliación portuaria y el único operativo en estos momentos, al estar clausurado el antiguo, que necesitaría acondicionarse para su reapertura.

La utilización del nuevo túnel y la red de carreteras que desde ahí conducen hasta la autopista A-8 es lo que conforma el itinerario marcado ahora por la Dirección General de Tráfico (DGT) para el paso de mercancías peligrosas. En la práctica esto dará satisfacción a una de las quejas vecinales relativas a los camiones que hasta ahora atravesaban La Calzada: que no puedan volver a hacerlo los camiones cisterna que transportan gas natural licuado de la regasificadora, ni los que transportan productos petrolíferos ni asfalto. Tampoco otros que lleven cualquier tipo de mercancía considerada peligrosa.

Por la avenida del Príncipe de Asturias seguirán circulando otros camiones con origen o destino en El Musel, como son los que transportan contenedores u otras mercancías no peligrosas que entran o salen por los viejos muelles portuarios, más próximos al acceso al Puerto por El Arbeyal que por Aboño. Para estos transportistas, ir por Aboño supone más kilómetros pero, sobre todo, unos accesos que actualmente podrían verse saturados. De ahí que se esté planteando la mejora de esa conexión.

Tráfico de camiones, en la rotonda de El Empalme, en Carreño. / Marcos León / LNE

Uno de los cuellos de botella en el acceso por Aboño es el enlace del Empalme, que distribuye los tráficos entre la AS-118, la AS-19, la AS-388 y la GI-1. Así, el tráfico pesado que utiliza ese nudo para entrar o salir de El Musel y de otras instalaciones industriales de Aboño tiene que compartir ese enlace con el tráfico que llega al mismo por la carretera Gijón-Avilés o por la carretera que va desde El Empalme hasta Candás y Luanco.

Una solución a este último problema ya la ha puesto en marcha el Principado con la licitación de la construcción de un nuevo vial que conecte directamente la carretera que va al Puerto (la GI-1) con la carretera Gijón-Avilés (la AS-19), cercan del nudo del Empalme, pero sin pasar por el mismo.

Los nuevos accesos a El Musel también incluyen el desdoblamiento de la GJ-10 entre el enlace de Lloreda y el Empalme. Un primer tramo, entre Lloreda y el semienlace de Veriña está en tramitación ambiental desde hace un año, acumulando más retrasos en su ejecución. Faltaría tramitar un segundo tramo hasta El Empalme para completar la mejora de los accesos por Aboño, alternativa que se ha alzado como la más viable tras la renuncia a construir el vial de Jove, que el Ministerio rechazó hacer soterrado alegando motivos técnicos y los vecinos rechazaron la propuesta de que fuera en superficie.

José Antonio Santano

La licitación del resto del vial de Aboño depende del Ministerio de Transportes. Precisamente, el secretario de Estado de transportes, José Antonio Santano, ha señalado que ve posible que la licitación se produzca este mismo año. Lo dijo condicionado esa licitación a la resolución que acaba de adoptar la DGT obligando a que todas las mercancías peligrosas circulen por Aboño.

El motivo es que había dudas en el Ministerio sobre si el nuevo túnel de Aboño era transitable por camiones con mercancías peligrosas, algo sobre lo que el Ministerio pidió confirmación a la Autoridad Portuaria. Con esa duda resuelta y la DGT obligando ya al paso de esas mercancías por el túnel, se despeja el camino.

Mientras se licita y ejecuta por parte del Estado el grueso de los nuevos accesos por Aboño, la conexión directa entre la carretera Gijón-Avilés y el vial que va al Puerto que ha licitado el Principado que ya se ha licitado contribuirá también a evitar la afección del tráfico pesado portuario a Carreño, liberando para el resto de vehículos la rotonda del Empalme, por la que pasan miles de vehículos cada día. Este proyecto también incluye la renovación integral del firme y de la señalización horizontal de los viales del ámbito de actuación, reforzando la seguridad y mejorando las condiciones de circulación. Esta actuación también incorpora una mejora para la movilidad peatonal, reivindicación de los vecinos de la zona, creando aceras y pasos inteligentes hasta las paradas de transporte y el centro de salud. También se habilitarán nuevas zonas verdes, según las explicaciones del Principado. El valor estimado de la obra asciende a 505.031 euros.