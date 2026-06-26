La Calzada celebra el desvío de las mercancías peligrosas por Aboño: "Es un triunfo de la lucha vecinal""

Un halo de esperanza para La Calzada. La Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" que lidera Carlos Arias celebra el avance para sacar los camiones con mercancías peligrosas de la avenida Príncipe de Asturias que conlleva la incorporación por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) del corredor Aboño-Musel a la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas.

La resolución de la DGT permite que los vecinos vean algo de luz al final de un túnel que genera desesperación en el barrio, donde se encuentran a la espera de la respuesta del Defensor del Pueblo y del ministro Óscar Puente. "Consideramos la apertura del corredor Aboño-Musel como el primer paso indispensable para eliminar el tráfico pesado de nuestra avenida Príncipe de Asturias", señalan desde la entidad, que advierten a las administraciones de que mantendrán "la presión para asegurar que la medida se cumpla de forma efectiva en nuestras calles".

Desde la asociación valoran "positivamente" la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. "Esta decisión debe servir para desviar de manera inmediata este tipo de transportes, evitando por fin que sigan pasando por delante de nuestras casas en la avenida Príncipe de Asturias", expresan los vecinos, que agregan que "este logro representa un primer paso fundamental por el que llevamos años trabajando y movilizándonos". "Es un triunfo de la lucha vecinal, fruto de las reivindicaciones, del tesón y el empeño de los vecinos de La Calzada y de Gijón. Es una lucha de más de 30 años y que a día de hoy no cesa. La seguridad vial y la salud de las familias que vivimos junto a los accesos del puerto deben ser prioritarias frente a los intereses logísticos", desarrollan.

Tras recibir esta novedad, los vecinos lanzan un mensaje "muy firme" a las administraciones implicadas. "No vamos a tolerar que esta resolución se quede en un mero anuncio institucional. En referencia al anuncio oficial, recordamos que el verdadero éxito de esta medida dependerá de su aplicación real y diaria, y no de los titulares", aseveran.

En esa línea, afirman que "seguiremos reclamando y vigilando el cumplimiento estricto de la normativa". "No vamos a rebajar nuestras exigencias ni a detener las protestas hasta que tanto las mercancías peligrosas como el resto del tráfico pesado dejen de circular de manera definitiva por nuestro barrio, garantizando un compromiso real con nuestra calidad de vida", culminan.