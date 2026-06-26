El gobierno de Carreño advierte que rechazará cualquier plan de accesos al Puerto de Gijón que incremente el tráfico por el Empalme

"Vemos con gran preocupación la orientación del Gobierno de España, ocupado únicamente en desviar los transportes por Carreño, trasladando el problema de un concejo a otro, pero sin ofrecer soluciones reales y definitivas, y sin tener en cuenta a Carreño, una vez más. Esto no nos gusta nada, nos preocupa y nos tiene en alerta". Son palabras de Ángel García, alcalde de Carreño, ante los dos nuevos proyectos para impulsar los accesos al Puerto por Aboño. El regidor de Izquierda Unida aclara que su equipo desconoce el planteamiento del Ministerio de Transportes, algo que considera una muestra de "incapacidad política". Apoya por ahora el plan del Principado para "pinchar" el Empalme con un desvío específico para los tráficos portuarios, que podrán dejar de pasar por la rotonda del nudo, pero adelanta que rechazará cualquier proyecto que incremente el paso de camiones por el entorno.

Sobre el proyecto para crear un nuevo vial en el Empalme y conectar la GI-1 con la AS-19, un proyecto adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA y que lidera el Principado, García se muestra "a priori" de acuerdo, si bien aclara que el detalle de la obra no se ha compartido con su ayuntamiento y que, por ello, "no se han podido estudiar los detalles técnicos que definirán la posible licencia para ejecutar la obra". Confía, entonces, en que la obra se "adecúe a la exigencia" de Carreño, trasladada "hace ya más de dos años", para "retirar los tráficos pesados de la rotonda de El Empalme, causante de grandes molestias a los vecinos de la zona en su día a día y resto de vecinos de Carreño e incluso Gozón en sus desplazamientos". "Se trata de un punto negro de tráfico, con excesivo abandono de infraestructuras y mantenimiento a lo largo de los años, en una zona muy afectada por la industria. Por lo que toda atención a nuestras peticiones, así como inversión en mejoras en nuestro concejo, serán bienvenidas", completa el Regidor.

Recuerda el político, no obstante, que el planteamiento original del Principado incluía un plan de "humanización" del entorno que sigue pendiente. Señala García que él mismo solicitó "inversión en accesibilidad, en seguridad y en una renovación integral del nudo de El Empalme, restañando las heridas producidas por décadas de contaminación y abandono e invirtiendo en mejoras de las infraestructuras para los vecinos y vecinas del entorno, como aceras, pasos de peatones, alumbrado, sendas y zona verde, así como mejoras en accesibilidad". "Por lo tanto, las actuaciones previstas deben comprender además del desvío de tráficos pesados, la reparación y humanización de la actual rotonda de El Empalme. Esto es una muy buena noticia para Carreño, tras años de abandono", afirma.

Entiende el de IU que "el Gobierno de Asturias y el de España se han puesto de acuerdo para abordar los accesos al puerto de El Musel, aunque no parezca que sea a corto plazo", pero asegura desconoce cuál es exactamente la hoja de ruta marcada. "La Administración Central debe ejecutar una solución a los accesos al puerto, olvidándose de El Empalme", adelanta García, que aclara también que "de momento, nada se ha debatido con Carreño" y que, en consecuencia, "Carreño no especulará con debates políticos que atañen a Gijón". Sin embargo, la futura postura del concejo es clara. "Nosotros hablaremos de realidades sobre la mesa, no de supuestos. Cuando llegue ese momento, se estudiará y si lo propuesto no es bueno para Carreño, nos posicionaremos en contra, nos defenderemos y atacaremos técnica y legalmente, con todos los medios y todo el tiempo que sea necesario", advierte García.

Los vecinos de Carrió, "atónitos"

Por su parte, representantes vecinales de la asociación "El Filandón" de Carrió dicen estar "atónitos" y rechazan autorizar las mercancías peligrosas por el túnel de Aboño. "Sólo aporta más contaminación al Empalme", aseguran. "Estas mercancías peligrosas van a pasar a menos de 20 metros de las casas", afirman. Aseguran que la medida "sólo pretende aliviar la zona oeste de Gijón" y reprochan que, al menos sobre plano, se contempla "solo un carril de entrada cuando todos los problemas se producen precisamente en la salida". Añaden que "se trata de un gasto de dinero inútil que no soluciona problemas reales de densidad de tráfico" y que es "rotundamente falso" que el plan mejore la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. "No nos utilicen para justificar un proyecto que no nos tiene en cuenta en absoluto. Aboño lleva 40 años abandonado", aseveran.