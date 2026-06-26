El gobierno de Gijón avala que el Principado y el Ministerio activen la vía de Aboño para acceder a El Musel, pero aclara: "Se demuestra que el Ayuntamiento no tenía competencias"

El Principado y el Ministerio de Transportes activan la alternativa de Aboño para reimpulsar el plan de accesos a El Musel. Después de que ayer, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Ejecutivo regional licitase por medio millón un "pinchazo" en el Empalme para darle un desvío directo a los camiones que vayan al Puerto, esta misma mañana la Delegación del Gobierno de España da a conocer que la Dirección General de Tráfico autoriza el túnel de Aboño para el paso de mercancías peligrosas, un aval administrativo que permitirá que este tipo de tráfico deje de atravesar Príncipe de Asturias. Y el gobierno local de Gijón, aunque de acuerdo con sacar camiones de la ciudad, tiene varios reproches. "Llama la atención que esta medida, tan reclamada históricamente por el barrio y que hoy comprobamos que tan solo consistía en una resolución de la Dirección General de Tráfico, llegue tres años después del desistimiento del vial de Jove", dice el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa del PP, eleva el tono y tilda de "bochornoso" esta operación. "Cuando ya se acercan las próximas elecciones municipales y autonómicas, los socialistas intentan volver a engañar a los gijoneses, especialmente a los vecinos de la zona oeste", opina. A juicio de los populares, ni el "pinchazo" en el Empalme ni la autorización del túnel de Aboño para transportar mercancías peligrosas "arreglarán el problema principal" de los accesos a El Musel, que, afirma el PP, radica en que "su vial principal de acceso es una avenida que transcurre por el corazón de una zona donde viven decenas de miles de personas", la avenida Príncipe de Asturias.

"Tristemente, parece que tanto el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como la delegada de Sánchez en Asturias, Adriana Lastra, están satisfechos con su gestión sobre los accesos al puerto de El Musel", asevera Pumariega. "Pueden intentar vender lo que quieran para tapar la vergüenza de haber estafado electoralmente a los gijoneses con el vial de Jove, pero las necesidades de los accesos al puerto son muy claras", añade la popular. "Mientras tanto, el vial soterrado ha pasado a la historia de las grandes mentiras socialistas con nuestra sociedad y el desdoblamiento de la GJ-10 ha caído en una parálisis absoluta que nadie sabe cuándo va a acabar", completa. Sobre el parón en la obra de desdoblamiento, los populares vaticinan que los nuevos cambios podrán generar nuevos "embotellamientos" por Aboño.

Por su parte, Martínez Salvador pone el foco en esta resolución de la DGT por la polémica que su gobierno mantuvo con el Principado en estos últimos meses respecto de quién era la responsabilidad de comenzar a sacar tráfico pesado de La Calzada. El Principado defiende desde hace tiempo limitar este tipo de tráfico a través de la zona de bajas emisiones y el gobierno local sostiene desde entonces que no pueden actuar sobre una vía que sirve como gran acceso a una instalación portuaria de interés general. "La nota de prensa de la Delegación del Gobierno confirma que el Ayuntamiento de Gijón no tenía ninguna competencia en este ámbito, desmintiendo así las declaraciones del consejero Alejandro Calvo, quien aseguró que sacar los camiones de Príncipe de Asturias dependía del Consistorio", señala el forista.

Además, los foristas piden ahora también detalles, en concreto, sobre qué supondrá exactamente para La Calzada la autorización de que las mercancías peligrosas pasen por Aboño. "Sería importante conocer el número efectivo de camiones al día que van a dejar de pasar de los 1.000 que pasan actualmente", dice Martínez Salvador.

Por otro parte,