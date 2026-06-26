Ionway descarta riesgos graves de incendio en su planta de baterías en El Musel

Ionway no considera "creíble" que un hipotético accidente en su futura planta en El Musel pudiese desencadenar un incendio grave en las instalaciones portuarias. La empresa, en respuesta a los requerimientos del Principado para justificar la modificación de su autorización ambiental, asegura que las sustancias con las que trabajará en la instalación "no presenta características inflamables" y sostiene que, al ubicar en los terrenos ampliados del Puerto, en su extremo, un posible fuego no se propagaría más de su factoría.

El proyecto de Ionway busca construir en El Musel una planta para fabricar precursores de materiales activos de cátados, conocidos como pCAM, y para ello la empresa recibió a finales de 2024 la autorización ambiental del Principado. El pasado abril, sin embargo, la entidad presentó una solicitud de modificación de ese aval, anunciando cambios que a su juicio no trastornan la visión general del proyecto, pero entre los que se incluyen nuevas construcciones y una ampliación de sus límites de vertidos y consumo energético. Ionway anuncia ahora que durante la primera de sus dos fases de implantación en El Musel ya podrá fabricar 90.000 toneladas de material al año.

En respuesta, el Principado le trasladó a la empresa un largo listado de requerimientos, varios de ellos relacionados con aspectos de seguridad. Decían los técnicos que en el análisis de vulnerabilidad ante accidentes graves se apreciaban como eventos "posibles" derrames, vertidos al mar y dos tipos de incendios. El primero, causado por diésel y con "posible propagación al exterior", incluyendo un "efluente de aguas de extinción de incendios con arrastre de diésel" como daño medioambiental. El segundo, un incendio de origen eléctrico, también con riesgo de propagación al exterior y de provocar un arrastre de aceite.

Reproducción de cómo será la planta de Ionway en su primera fase. / LNE

El Ejecutivo regional apreció en sus informes, también, analizar el peligro ante posibles derrames de ácido sulfúrico y vertidos de esta misma sustancia al mar, y consideró que en su propuesta de modificación Ionway "obvia indebidamente los riesgos por incendios iniciados en la propia instalación". Reprochó, además, la a su juicio ausencia de reflexión sobre "posibles riesgos de accidentes producidos por la reacción entre sustancias químicas inestables" e instó a la empresa a identificar las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva (ATEX) en su fábrica y a desgranar sus medidas de protección ante grandes temporales.

Un plan ante temporales

Ionway atendió a todos los requerimientos y señala, en un documento ahora en información pública, que no ve "creíble" que un fuego en su instalación pudiese propagarse porque tendrá solo "una pequeña cantidad de diésel" en su planta y un sistema propio de protección ante incendios. Tampoco aprecia un riesgo real de accidente por reacción de sustancias incompatibles, ya que aplicará un protocolo que evitará que operaciones de distintos químicos compartan espacios.

La empresa sí admite, sin embargo, que en su planta habrá varias zonas potencialmente explosivas, pero aclara que se ubicarán en la parcela norte y que estarán pegadas al mar. Las estancias más peligrosas serán las destinadas a la disolución de metales y a la recuperación de amoniaco. También asegura Ionway que en su proyecto constructivo tendrán en cuenta las máximas de viento y lluvia registradas en los últimos años.