Paso para sacar el tráfico de camiones de La Calzada: la DGT crea un itinerario para mercancías peligrosas por Aboño

La Dirección General de Tráfico (DGT)ha incorporado a la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas el corredor Aboño-Musel, a través del túnel de Aboño y de las carreteras AS-118 y GJ-10. Esta medida permitirá retirar el tráfico pesado, con origen o destino en el Puerto, de la avenida del Príncipe de Asturias. Esa incorporación a la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas llega justo después de que el Principado haya licitado en medio millón de euros la obra para crear un desvío entre la AS-19 y la GI-1, para que el tráfico pesado portuario no tenga que utilizar el nudo de El Empalme, tal como informó hoy LA NUEVA ESPAÑA.

La resolución de la DGT para canalizar las mercancías peligrosas a través de un itinerario específico refuerza la seguridad en los accesos al recinto portuario, al evitar el paso de estas mercancías por la ciudad, según resaltan desde la Delegación de Gobierno.

Desde Delegación del Gobierno se resalta que esta resolución es fruto del trabajo coordinado entre el Estado, el Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón y aprovecha una infraestructura concebida para conectar de forma directa el Puerto con la red de alta capacidad. Se añade que la creación de este itinerario también permite "aprovechar plenamente una infraestructura estratégica como el túnel Aboño-Musel", optimizando la conexión del Puerto con la red de alta capacidad, en concreto con la autopista A8 accediendo a la misma a través de la GJ-10.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado que "la publicación de esta resolución supone un avance importante para mejorar la seguridad vial y la movilidad en el entorno del puerto de El Musel, al tiempo que refuerza la competitividad de una infraestructura estratégica para Asturias".

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Lastra añade que "la utilización del corredor Aboño-Musel permitirá canalizar el transporte de mercancías peligrosas por el itinerario previsto para ello, retirando este tráfico de la avenida Príncipe de Asturias y reforzando la seguridad tanto de los accesos al puerto como del entorno urbano".