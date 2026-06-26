La subvención de la rehabilitación del edificio La Estrella de Gijón "no está perdida", asegura el órgano de gobierno del inmueble

"La subvención no está perdida". El órgano de gobierno de la comunidad de propietarios La Estrella ha salido al paso para aclarar que el dinero de la ayuda por la rehabilitación del edificio sigue sobre la mesa, asegurando que el Principado está estudiando las alegaciones presentadas por estos vecinos y que los trabajos no acumulan retrasos, es más, terminarán antes de lo previsto según les ha informado el constructor.

"A fecha de hoy, esta comunidad no ha recibido ninguna resolución de revocación por parte de la administración", declaró Jaime Álvarez, vicepresidente del inmueble. A su favor aseguran que han aportado al procedimiento "argumentos sólidos tanto técnicos como jurídicos" con el objetivo de que la subvención, "vital para los propietarios", se mantenga. Los más de 250 vecinos se mantienen a la espera de ver si los 2,46 millones de la ayuda otorgada por el Principado y procedente de fondos europeos no se esfuman y pueden asumir dicho desembolso después de abonar cerca de 30.000 euros en derramas a lo largo de este proceso.

Las fechas del problema con la subvención

"Confiamos plenamente en que el consejero de Urbanismo y Vivienda , que siempre ha abogado por los derechos sociales de la ciudadanía y el derecho a una vivienda digna, ponderará también que la mayoría de vecinos pertenecen a colectivos vulnerables a la hora de resolver el procedimiento de revocación", apeló Álvarez, dirigiéndose directamente a Ovidio Zapico.

El origen del conflicto se remonta al 29 de julio de 2021, cuando la comunidad solicitó la ayuda al Principado. La respuesta a la concesión no llegó hasta el 19 de octubre de 2023, 27 meses después de la petición, "cuando de acuerdo a la convocatoria, el plazo máximo de resolución era de 6 meses", recordó Jaime Pérez, presidente de la comunidad, que volvió a explicar que "este retraso obligó a reestructurar todo el calendario técnico y económico del proyecto, pues resultaba imposible iniciar unas obras de tal envergadura al día siguiente de la concesión".

El 27 de febrero de 2024 se aprobó en una junta general extraordinaria el comienzo de los trabajos. Sin embargo, los 18 meses de plazo, más los seis de prórroga, "excedían del 19 de octubre de 2025", fecha que estaba marchada para finalizar las obras y recibir la subvención.

"Las obras están prácticamente finalizadas"

Los representantes vecinales también alegaron que las obras están "prácticamente finalizadas" y que incluso terminarían antes del plazo de prórroga extraordinario que llevan meses reclamando al Principado. "El contratista finalizará las obras con una anticipación de tres meses respecto a lo convenido", confirmó Pérez.

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Desde el órgano de gobierno quisieron transmitir un mensaje de "prudencia y responsabilidad" al resto de propietarios para "evitar difundir informaciones poco rigurosas que puedan perjudicar los intereses comunes mientras el procedimiento administrativo continúa abierto y pendiente de resolución", solicitó el presidente del inmueble.