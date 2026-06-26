Un vial directo al Puerto desde El Empalme, primera obra de los accesos a El Musel por Aboño

El Principado invertirá medio millón de euros en la que ya a todas luces será la primera gran obra del plan de accesos a El Musel por Aboño: un “pinchazo” entre la AS-19 y la GI-1 para desviar directamente el tráfico portuario y evitar que los camiones entren al nudo del Empalme. La actuación acaba de salir a licitación y se adelanta, por lo tanto, al aún pendiente desdoblamiento del tramo entre Lloreda y Veriña, que depende del Ministerio de Transportes y que lleva un año en consultas previas ante Transición Ecológica. El Ejecutivo regional ya había anunciado esta idea cuando defendió explorar la alternativa de Aboño tras el fiasco del vial de Jove.

El proyecto, de hecho, figura en la alternativa que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se ofreció a elaborar tras negarse a finales de 2024 el propio Principado y el Ayuntamiento, ambos en alianza con los vecinos, a la idea de desarrollar un vial por Jove en superficie, que es lo que planteaba Transportes. El Ministerio, que rechazó volver a explorar un soterramiento en Jove, pidió a las administraciones regional y local una solución nueva.

La solución, desde entonces, es Aboño. Y el Principado busca con este vial nuevo que el previsible aumento del tráfico pesado por la zona del Empalme, ya hoy castigada, no afecte más al nudo actual. En los pliegos del proyecto se señala que la zona de actuación, entre la AS-19 desde su intersección con la GI-1 y hasta su encuentro con la autovía, “presenta una elevada densidad de tráfico que ya constituye una vía de comunicación entre dos de las principales carreteras de acceso y salida a la ciudad de Gijón” y que, también, brinda “un nexo viario de acceso muy importante a los numerosos polígonos industriales” del entorno, sobre todo en la industrializada ría de Aboño y la GI-1. “Esta última soporta una elevada intensidad de tráfico con un porcentaje de vehículos pesados superior al 50 por ciento, de largo del más elevado de toda la red de carreteras del Principado de Asturias”, añaden los técnicos.

La redacción del proyecto se adjudicó en octubre del año pasado y busca crear un vial directo que desvíe el tráfico desde la AS-19 en dirección a la GI-1, permitiendo que el tráfico pesado no entre a la gran glorieta central. El nuevo tramo se mantiene en la misma zona, entre la AS-118 a su llegada a la rotonda, y la bordea parcialmente por el lateral que da hacia el río Pervera. El nuevo vial, por lo tanto, no implicará un desvío de tráficos que pudiese generar desplazamientos más largos.

La empresa que reciba la adjudicación de la obra, además, tendrá que acometer mejoras en el propio Empalme. En concreto, se rehabilitará el firme de la propia rotonda y de los ramales de enlace entre las dos carreteras que se unirán con el nuevo vial. Consideraron los técnicos que el entorno “no presenta ninguna circunstancia que derive en una rehabilitación estructural”, pero sí se aprecia que el pavimento “presenta una serie de deterioros”, sobre todo baches por desgaste. La solución pasará por una rehabilitación superficial con un pequeño recrecido del firme, para reforzarlo.

La inversión prevista para la obra asciende a 505.031 euros. El valor estimado del contrato, sin IVA, es de 396.720, pero además de los impuestos el Principado (que dejan una suma de 480.031 euros) añade otra partida de 25.000 euros para la reposición de servicios afectados, como luminarias y una línea de media tensión. Como trabajos previos, se incluye también una limpieza general de la zona y depurar el sistema de drenaje, y en la fase constructiva se prevé crear dos cunetas laterales para evitar el “efecto presa” que generará el nuevo vial.

Una futura "humanización" en Carreño

El pequeño desvío apenas supone medio kilómetro de vial y para su ejecución se estima un plazo de cuatro meses. La época estival y el recorrido de un concurso de obra pública de este estilo, no obstante, hace pensar que la actuación, de lograr iniciarse este año, dejará el grueso de los trabajos para el año que viene. De hecho, el Principado desglosa la inversión para este proyecto en dos anualidades, 49.999 euros para este año y 430.032 para el año que viene.

En la propuesta del Principado alternativa para los accesos a El Musel, desglosada por LA NUEVA ESPAÑA en octubre del año pasado, se incluían dos planes específicos para Carreño y su zona del Empalme. El primero, este que ahora sale a licitación: un desvío del tráfico de mercancías para "liberar el entorno urbano" del Empalme de los camiones que van al Puerto y mejorar, de paso, la "fluidez y seguridad" del cruce. La otra propuesta sigue pendiente y se imagina un futuro similar que el de la gijonesa avenida de Príncipe de Asturias: humanizar el núcleo del Empalme. Se proponía el Principado ampliar aceras, crear pasarelas peatonales y zonas verdes y potenciar la movilidad alternativa con carriles bici segregados. También, implantar medidas para reducir ruidos y emisiones.