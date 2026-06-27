La Calzada festeja "olvidarse" del tráfico de mercancías peligrosas por delante de sus casas

"Por fin recibimos una buena noticia". Estas fueron las palabras que más repitieron este viernes los vecinos de La Calzada tras conocer que podrán "olvidarse" del tránsito de camiones con mercancías peligrosas por la avenida Príncipe de Asturias al incorporar la Dirección General de Tráfico (DGT) el corredor Aboño-Musel a la Red de Itinerario de Mercancías Peligrosas. "Es un paso muy importante que nos ha pillado de sorpresa. Se va a reducir de forma importante el tráfico pesado y por fin podemos vivir sin el dolor de cabeza que nos generaba que cualquier día ocurriera algún accidente grande con este tipo de vehículos", expresaron los residentes en un encuentro con LA NUEVA ESPAÑA ayer por la tarde.

La resolución de la DGT permite que los vecinos encuentren un halo de esperanza acerca de una cuestión por la que han realizado manifestaciones y otros tipos de protestas e iniciativas desde hace tres décadas. Asimismo, todavía se encuentran a la espera de la respuesta del Defensor del Pueblo y del ministro Óscar Puente. "Esta novedad nos deja claro que manifestarse, luchar y pelear siempre acaba teniendo premio. Es la única que tenemos para poder cambiar las cosas desde la calle", afirmó el actual líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín", Carlos Arias, quien subrayó que "este es un triunfo de la lucha vecinal, fruto de las reivindicaciones, del tesón y el empeño de los vecinos de La Calzada y de Gijón".

Esa lucha vecinal en la que pone el foco Carlos Arias se remonta a la década de los 90. Expresidentes como Manuel Arias y Juan Ramón Rubianes, respiraron aliviados tras conocer la decisión de la DGT. "Gracias a Dios nunca ha habido un accidente grave en esta zona, pero el peligro estaba ahí", comentaron Arias y Rubianes, quienes solicitaron que "otra cuestión que deben arreglar es que cuando llegas por la ‘Y’, en la salida que aparecen Tremañes, Candás y Luanco también debería salir El Musel para que no lleguen hasta Príncipe de Asturias".

Por su parte, Arias argumentó que la entrada a través del túnel de Aboño y de las carreteras AS-118 y GJ-10 "es mejor que por Príncipe de Asturias porque aquella es una zona más industrial". No obstante, incidió en que "todo lo que sea mejorar los accesos a El Musel es clave, pero en El Empalme tienen que conseguir beneficiar el día a día de los vecinos de Carreño".

Tras recibir esta novedad, los vecinos lanzaron un mensaje "muy firme" a las administraciones implicadas. "No vamos a tolerar que esta resolución se quede en un mero anuncio institucional. Recordamos que el verdadero éxito de esta medida dependerá de su aplicación real y diaria, y no de los titulares", aseveraron.

En esa línea, afirmaron que "seguiremos reclamando y vigilando el cumplimiento estricto de la normativa". "No vamos a rebajar nuestras exigencias ni a detener las protestas hasta que tanto las mercancías peligrosas como el resto del tráfico pesado dejen de circular de manera definitiva por nuestro barrio, garantizando un compromiso real con nuestra calidad de vida", culminan.

Una vez finalizado el verano, los vecinos volverán a organizar protestas para acabar con la totalidad del tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias y de obtener respuestas acerca de los planes para el parcheo del asfalto y la "humanización" de la avenida.