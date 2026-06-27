Evacúan en helicóptero hasta Gijón al tripulante enfermo de un bonitero vasco que faenaba en altamar

Salvamento Marítimo desplegó en la tarde de este sábado el Helimer Cantábrico para trasladar a tierra a un marinero de un pesquero vasco que se encontraba enfermo y que ya ha sido ingresado en el Hospital de Cabueñes, en Gijón.

Se trata de un tripulante del pesquero vasco, con base en Getaria, "Pedro José Berria", uno de los barcos que están faenando en la costera del bonito 163 kilómetros al norte de la costa gijonesa. Se trata de un bonitero de tanqueo, que utiliza cebo vivo para pescar túnidos y es de los que suele descargar sus capturas en la lonja de El Musel.

El tripulante fue recogido por el helicóptero cuando se encontraba a bordo del buque hospital "Juan de la Cosa", que acompaña a la flota bonitera en esta campaña. Fue el propio buque hospital el que avisó, hacia las dos y cuarto de la tarde, a Salvamento Marítimo, que envió el helicóptero, que subió al marinero en una cesta y volvió a El Musel a las cuatro y veinticinco de la tarde.

Una ambulancia esperaba en El Musel al marinero, que se encontraba consciente y estable y que fue trasladado al Hospital de Cabueñes.