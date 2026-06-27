Igor Medio vuelve a El Natahoyo con el emotivo descubrimiento de la placa de la calle a la que dan nombre junto a Naval Gijón

"Gracias a todos por traer y acompañar la vuelta de Igor a su casa, El Natahoyo". Sonia Tuya, madre de Igor Medio, concluyó de este modo, y en medio de una fuerte ovación, las palabras que pronunció en recuerdo de su hijo, el dibujante y músico Igor Medio -fallecido en un accidente de tráfico el 24 de junio de 2006 en la furgoneta del grupo "Felpeyu" en el que también perdió la vida Carlos Redondo- en el emotivo acto en el que este sábado se descubrió una placa en la calle a la que da nombre, uno de los accesos a Naval Azul.

La madre se expresó en todo momento en asturiano, lengua también de su hijo y de la que éste "fue un defensor incondicional". Resaltó sobre la decisión del consistorio de otorgarle el nombre de una calle en El Natahoyo a su hijo, por iniciativa de la Sociedad Cultural Gijonesa que es "el mejor reconocimiento a la labor de un artista que supo plasmar en su obra el orgullo por su barrio, El Natahoyo, y por su ciudad, Gijón".

Minutos antes la alcaldesa, Carmen Moriyón, había señalado que hoy Gijón le pone nombre a una calle de El Natahoyo, pero lo que en realidad hace hoy la ciudad es devolverle a este barrio algo que nunca dejó de ser suyo: la memoria de uno de sus vecinos más ilustres" y que desde este sábado Gijón liga esa calle a quien retrató la vida cotidiana de la ciudad con la tira "La Familia Castañón", obra gráfica "que creció en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA" y que la familia donó, junto con el resto de su obra gráfica al Muséu del Pueblu d'Asturies.

La madre, Sonia Tuya, recordó "el orgullo de barrio y el orgullo de clase" de Igor Medio, que "vio en vivo, aquí en esta calle, cómo defendían con luchas muy potentes el puesto de trabajo los obreros de la naval", en referencia a las sucesivas protestas con barricadas de los trabajadores de Naval Gijón en la plaza del padre Máximo González en los años previos al cierre del astillero.

La inauguración de la calle en honor a Igor Medio en Gijón, en imágenes / Ángel González

Un orgullo de clase y de barrio que se lo enseñó su padre, Luis Medio, del que Sonia Tuya también apuntó que fue quien le hizo tener el "amor por la música". Un padre que "también fue una persona muy comprometida socialmente, algo que transmitió al hijo, y así lo reflejó Igor en La Familia Castañón y en otras muchas historias menos conocidas. Le enseñó lo que significaba ser de un barrio de clase obrera, ser de este barrio, en el que la familia de Luis tuvo siempre sus raíces". A 200 metros de la calle de Igor Medio está la calle a la que da nombre su tatarabuelo por parte paterna, el maestro republicano Fermín Suárez.

"Orgulloso de su tierra"

Entre los numerosos amigos que acudieron al acto, además de personas del mundo cultural, social o político, como la consejera de cultura, Vanesa Rodríguez, también estuvieron los integrantes de su grupo, "Felpeyu", que interpretaron dos canciones.

Carmen Moriyón señaló sobre el dibujante y músico que desde este sábado tiene una calle junto a Naval Azul que "tal y como ocurre con todas aquellas personas que logran trascender, la trayectoria de Igor Medio no se mide en años, sino en aquello que sembró: un cómic que sigue haciendo sonreír, unas canciones que siguen sonando, y un nombre que su ciudad y su barrio honran".

Desde ayer Igor Medio está para siempre en El Natahoyo, que en palabras de su madre "fue nuestra casa y a ella vuelve Igor, y lo trae de vuelta su trabajo, su música, los dibujos, que fueron los medios con los que Igor esparció su cultura, su lengua, de la que fue un defensor incondicional, la llevó por el mundo con toda la dignidad que la llingua merece. Está aquí por tener a gala ser de El Natahoyo, de Gijón y de Asturias, porque Igor estaba muy orgulloso de su tierra y su cultura y yo estoy muy orgullosa de lo que hizo como artista, pero estoy mucho más de lo que hizo como persona, como amigo, como hijo". Ahora Igor Medio ya forma parte inseparable del que fue su barrio. Uno de ellos, el otro, en el que se hizo mozo, Monteana, también quiere dedicarle un espacio a petición de su asociación de vecinos.