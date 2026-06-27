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Editorial de Gijón

Editorial de Gijón

Una luz en el túnel de Aboño

Apenas unas horas antes de que los vecinos de La Calzada enviasen 104 cartas al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, denunciando los mismos días de silencio del Gobierno de España desde su primera misiva –en total son 631 días desde que se consumó el fracaso del vial de Jove– reclamando una solución a los accesos al Puerto, el Principado sacaba a licitación, por medio millón de euros, una obra para crear un desvío entre la AS-19 y la GI-1, para que el tráfico pesado con destino a El Musel no tenga que pasar por el nudo de El Empalme, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. A esa primera luz en la oscura trayectoria del conflicto que sufre el oeste de Gijón se sumó la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciada ayer de incorporar a la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas el corredor Aboño-Musel, a través del túnel de Aboño y de las ya citadas carreteras, una medida que permitirá que el tráfico pesado salga de la avenida de Príncipe de Asturias. Bien está que las administraciones públicas vayan asumiendo de una vez sus responsabilidades.

Todo lo que sea mejorar la vida de los gijoneses siempre será bien recibido. Ya era hora de que se conociesen avances en un proyecto muchas veces fallido que ha provocado innumerables movilizaciones. Gracias, principalmente, al empeño de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada para que los accesos al Puerto no quedasen en un cajón como pasó durante años. Pero los anuncios, anuncios son. Y tanto en Gijón como en La Calzada, ya se han visto muchos que, por unas causas o por otras, luego se quedan solo en planos e infografías con las que se podría llenar la Universidad Laboral. Habrá que estar vigilantes para que no ocurra con estos nuevos anuncios lo mismo que con la licitación fallida del soterramiento del vial de Jove. Resulta difícil obviar que tanto entonces como ahora faltaba poco para unas elecciones municipales y autonómicas.

El problema de los anuncios que favorecen a la zona oeste, en cambio, es que han generado el firme rechazo de Carreño. De hecho, su alcalde, ya anunció que cualquier medida que incremente el tráfico por el Empalme la llevará a los tribunales. Que el beneficio de unos vecinos no lleve el peligro y la suciedad a otra parroquia.

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