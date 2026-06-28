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El barrio gijonés de Jove cumple con sus tradiciones: los vecinos apuran las fiestas con misa y procesión antes de bailar con "Tekila"

Las celebraciones llegan a su fin este lunes con un programa repleto de actividades

La misa y procesión del barrio de Jove, en imágenes

La misa y procesión del barrio de Jove, en imágenes

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La misa y procesión del barrio de Jove, en imágenes / Ángel González

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Nico Martínez

Una jornada repleta de actividad en Jove. El barrio dio comienzo al tercer día de sus festejos con la celebración del día del socio y el reparto del bollo y la botella de vino a las 10.00 horas. Esa cita sirvió como aperitivo de los actos centrales, la misa y procesión que tuvieron lugar en la iglesia del barrio y a las que acudieron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la edil María Mitre.

Durante el mediodía, los vecinos disfrutaron de una sesión vermú con "Pepo K-Libre" y por la tarde hubo juegos tradicionales. Esta noche habrá verbena con el grupo "Tekila", cuya actuación arrancará a las 22.30 horas.

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Las fiestas de Jove llegarán a su fin este lunes. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con "Moriarty" y, a las 15.00 horas, los vecinos disfrutarán de una paella. Por la tarde, a las seis y media, habrá sesión de karaoke. La última verbena, que empezará a las 21.00 horas, la protagonizará "Assia".

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