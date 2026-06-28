El barrio gijonés de Jove cumple con sus tradiciones: los vecinos apuran las fiestas con misa y procesión antes de bailar con "Tekila"
Las celebraciones llegan a su fin este lunes con un programa repleto de actividades
Una jornada repleta de actividad en Jove. El barrio dio comienzo al tercer día de sus festejos con la celebración del día del socio y el reparto del bollo y la botella de vino a las 10.00 horas. Esa cita sirvió como aperitivo de los actos centrales, la misa y procesión que tuvieron lugar en la iglesia del barrio y a las que acudieron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la edil María Mitre.
Durante el mediodía, los vecinos disfrutaron de una sesión vermú con "Pepo K-Libre" y por la tarde hubo juegos tradicionales. Esta noche habrá verbena con el grupo "Tekila", cuya actuación arrancará a las 22.30 horas.
Las fiestas de Jove llegarán a su fin este lunes. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con "Moriarty" y, a las 15.00 horas, los vecinos disfrutarán de una paella. Por la tarde, a las seis y media, habrá sesión de karaoke. La última verbena, que empezará a las 21.00 horas, la protagonizará "Assia".
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