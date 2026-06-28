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La costera del bonito ya suma 172.000 kilos rulados en la lonja de Gijón

El valor económico de estas subastas asciende a 939.000 euros, señala el Puerto

Bonito en El Musel esta costera.

Bonito en El Musel esta costera.

Ángel González

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Manuel Castro

Gijón

La lonja de El Musel ya suma 172.000 kilos de bonito rulados en esta campaña desde que se produjo la primera descarga de la costera en el Muelle de Rendiello, el pasado 11 de junio, según los datos de la Autoridad Portuaria, accionista principal de Lonja Gijón-Musel. Esos 172.000 kilos de túnidos se subastaron en un total de 939.000 euros, lo que supone que el precio medio hasta la fecha ha sido de 5,46 euros el kilo.

La costera del bonito, que este año arrancó más tarde que en ocasiones precedentes, es previsible que pueda llegar a prolongarse incluso hasta el mes de octubre. Se trata de una campaña estacional y de pesca sostenible.

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Los barcos españoles que faenan al bonito los capturan pescándolos uno a uno con métodos tradicionales, con cebo artificial (cacea) o con cebo vivo que capturan previamente y llevan en sus tanques, normalmente bocarte.

Llegada del bonito a El Musel.

Llegada del bonito a El Musel. / Ángel González

Tras los precios iniciales de este mes en Lonja Gijón, de doce euros por kilo motivados por la escasez de los primeros días, y las medias de entre seis y ocho euros por kilo registradas con posterioridad, el aumento en el volumen de capturas ha permitido ajustar el valor a los precios habituales de campaña, situándose actualmente entre los cuatro y los cinco euros por kilo.

Lonja Gijón-Musel es patrocinador oficial de "Gijón Bonito", una campaña de promoción turística y gastronómica que pone en valor la tradición marinera de Gijón e impulsa el sector hostelero gijonés a través de la integración del bonito rulado en El Musel en su oferta gastronómica.

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La costera del bonito es junto a la del bocarte una de las dos principales campañas pesqueras para la rula gijonesa. La del bonito desde siempre y la del bocarte, más recientemente, siendo en los últimos años la de mayor valor económico.

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