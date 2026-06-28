La decisión de Ionway sobre El Musel, a la espera del trámite ambiental

La tramitación ambiental del proyecto de Ionway para construir una factoría de componentes de baterías de coches eléctricos en El Musel precede a la decisión que adoptará esta compañía para decidir definitivamente si acomete su inversión multimillonaria en el puerto gijonés. Se trata de la segunda ocasión en la que Ionway tramita el permiso ambiental, tras haber solicitado la empresa la modificación del permiso que ya le otorgaron a finales de 2024 al proyecto que inicialmente presentó.

La nueva tramitación deriva de los cambios en el proyecto, tras haber perfilado las fases en la que lo va a desarrollar y también al haber incluido nuevos edificios y solicitar mayor potencia eléctrica para un proyecto que cuando esté completamente ejecutado habrá supuesto una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones de euros, con la creación de 900 empleos.

El proyecto de Ionway (participada por la compañía líder en la fabricación de materiales Umicore y por la filial de Volkswagen PowerCo) en la ampliación de El Musel lleva años gestándose. El primer paso formal lo dio Umicore al solicitar en diciembre de 2023 la concesión de 45,51 hectáreas en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) y en la explanada que hay entre el mismo y la regasificadora.

Desde entonces se ha ido desarrollando la ingeniería del proyecto, a la espera de las tramitaciones y la decisión final que, decisión en la situación actual, se prevé que pudiera ser cuestión de meses.

Reserva de espacio en el Puerto

El suyo es el mayor proyecto industrial para el Puerto, pero no el único que está pendiente de fraguar en terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón. También en El Musel está prevista la implantación de una fábrica de componentes de aerogeneradores marinos impulsada por el grupo Zima, mientras que en la explanada de Aboño se cuenta con la inversión de HyMet Musel en una planta para producir metanol a partir de hidrógeno generado con electricidad renovable y CO2 capturado en procesos industriales. Ambos proyectos ya tienen reservado suelo portuario, 52,16 hectáreas en la explanada de Aboño en el caso de HyMet y 15,37 hectáreas en el Muelle Norte en el caso de Zima.

Si el avance del proyecto de Ionway tan sólo está pendiente de la actualización de la autorización ambiental, en los otros dos casos se tienen que concretar algunos pasos de los que están pendientes las respectivas empresas.

En el caso del proyecto para construir bases flotantes y otras cimentaciones de aerogeneradores marinos, el Grupo Zima suscribió el pasado mes de febrero un preacuerdo con la multinacional china Dajin Offshore (Dajin Heavy Industries) para impulsar conjuntamente la implantación en El Musel de la planta de fabricación de cimentaciones de aerogeneradores marinos.

Desde entonces, Zima y Dajin están negociando para cerrar el acuerdo definitivo de esta alianza entre el grupo industrial español, que en Asturias también es propietario de Daorje, y la multinacional china que es uno de los principales fabricantes mundiales de estructuras eólicas. La incorporación de Dajin al proyecto previsiblemente se traducirá en la necesidad de ocupación de espacio en El Musel, una expansión que no tendría por que estar necesariamente en el Muelle Norte. La incorporación de Dajin puede modificar las previsiones de inversión, inicialmente estimadas en 120 millones de euros.

El proyecto de HyMet Musel (filial de HyFive Hydrogen y esta a su vez parte del fondo de inversión White Summit Capital (propietario en Asturias de Nortegas) está pendiente de la transposición a la legislación española de una parte de la directiva europea sobre el hidrógeno renovable, que obligaría a utilizar un porcentaje de combustibles generados a partir del mismo en el transporte. Esto es clave, dado que hoy por hoy los costes de producción de hidrógeno renovable son muy superiores a los de otros métodos. Este proyecto ya ha superado la tramitación ambiental y prevé una inversión cuando se desarrolle completamente de 250 millones de euros.