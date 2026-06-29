El Acuario de Gijón enamora a la multitud: "éxito" en la organización y largas colas para disfrutar del primer día de puertas abiertas de su historia

Aunque el Bioparc Acuario de Gijón no abría hasta las 10.30 horas, fueron muchos los vecinos y turistas que cogieron sitio desde mucho antes en la explanada de la playa de Poniente para disfrutar de una jornada que quedará para el recuerdo. El primer día de puertas abiertas del Acuario resultó un éxito desde el inicio. Tan solo en las primeras dos horas, el equipamiento de la zona oeste recibió a 530 personas, mientras que muchas familias esperaban su turno con sus paraguas y chubasqueros en una larga cola que llegaba hasta el restaurante Tierra Astur. "Estamos muy felices. Es un día muy especial y nos encanta ver que la gente sale contenta", expresó el director, Alejandro Beneit.

Así fue el recorrido de los visitantes por el equipamiento / Marcos León

Bajo el lema "Paga lo que quieras", el Acuario aprovechó la festividad de San Pedro para celebrar su vigésimo aniversario junto a cientos de visitantes. Cada uno de ellos aportaba al salir del Acuario la cantidad económica que decidiera y todo lo recaudado irá destinado a los proyectos de conservación de la Fundación Bioparc, entre los que se encuentra el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (Crama). "Queríamos festejar nuestras dos décadas con toda la ciudadanía", afirmó Beneit.

La lluvia y el cielo encapotado convirtieron la visita al Acuario en el gran aliciente del lunes para numerosas familias que disfrutaron de los tiburones toro, las tortugas bobas y el resto de los 5.200 ejemplares de 480 especies con los que cuenta el Acuario. Los madrileños Jennifer García-Panadero y Fernando García-Ruescas llegaron de los primeros junto a sus hijos, Alejandro y Abril García. "Es nuestra primera vez en el Acuario con los niños y ha sido una experiencia que nos ha encantado. Ya estuvimos hace tiempo sin ellos y vemos que se mantiene perfectamente", aplaudió esta pareja procedente de Aranjuez, antes de añadir que "ha sido un plan perfecto teniendo en cuenta las puertas abiertas y el mal día que hace".

La avilesina María del Mar Rodríguez entró por primera vez al Acuario este lunes junto a su amiga Ana Ferrero, de Gijón. "Vinimos de las primeras porque sabíamos que iba a haber mucha cola. Esto es un planazo", comentaron Rodríguez y Ferrero, que remarcaron que "estamos encantadas y creemos que podrían repetir alguna vez más esta iniciativa para incentivar que puedan venir todo tipo de familias".

Desde Oviedo llegaron Heidy Cordero y sus hijas, Briana y Arianna, de 13 años y 10 meses, respectivamente. "Nunca habíamos estado y hemos aprovechado esta jornada para conocerlo. Todas las instalaciones están muy bien cuidadas y mis hijas están emocionadas viendo los tiburones y los peces", apuntó Cordero.

A pesar de la enorme cantidad de visitantes que recibió el Acuario, el recorrido se pudo realizar sin aglomeraciones ni paradas excesivas. En esa cuestión hicieron hincapié David Rivas y Dalila Sánchez, que realizaron la visita junto al pequeño José Ignaco Monje, de 7 años. "Está a tope, pero aun así es muy amena la visita. Todo está muy bien organizado y vemos que el personal está atento para que vayamos circulando", destacó Rivas.

En esa misma línea se pronunció el propio Alejandro Beneit, quien ensalzó el trabajo de los 25 empleados que tenían como objetivo lograr que las visitas fueran fluidas. "Nos preocupaba el tema logístico y es muy importante ver que todo esté saliendo a la perfección", culminó Beneit.