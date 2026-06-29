Legados que reconfortan

Cuando David Attenborough plantó un limonero en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, no estaba realizando únicamente un gesto protocolario durante su visita a Asturias tras recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2009. Sin saberlo, estaba dejando una semilla de memoria, curiosidad y compromiso con la naturaleza que sigue creciendo muchos años después.

Hay personas que cambian nuestra manera de mirar el mundo, y Attenborough es una de ellas. Durante décadas ha entrado en millones de hogares con una voz tranquila, cercana y llena de respeto por la vida. Sus documentales no solo nos han mostrado paisajes extraordinarios o especies sorprendentes; nos han enseñado algo mucho más importante: que la naturaleza no es un lugar lejano que observamos desde fuera, sino el hogar que compartimos y del que formamos parte.

“La gente debe sentir que el mundo natural es importante y valioso”, ha repetido en numerosas ocasiones. Quizá ahí resida la grandeza de su legado. Ha conseguido que millones de personas se emocionen, se asombren y se preocupen por aquello que antes parecía distante.

En Asturias, esa huella tiene raíces muy concretas. El limonero que plantó en el Botánico de Gijón se convirtió con el tiempo en una pequeña historia compartida. Durante años, niñas y niños se han acercado a observar cómo cambian sus hojas, cuándo aparecen los primeros frutos o qué cuidados necesita para seguir creciendo. Aprenden, casi sin darse cuenta, que cuidar un árbol también es una forma de cuidar el futuro.

Para muchas familias y centros educativos, aquel rincón del jardín dejó de ser un simple espacio botánico para convertirse en una lección viva sobre la paciencia, la biodiversidad y la responsabilidad que compartimos con las generaciones que vendrán.

Attenborough lleva años recordándonos una idea tan sencilla como poderosa: “Nadie protegerá lo que no le importa”. Y precisamente eso es también lo que consiguen la Fundación Princesa de Asturias y sus galardones: acercarnos a personas capaces de inspirar nuevas miradas y despertar vocaciones. Los premios reconocen trayectorias extraordinarias, pero también siembran preguntas, inquietudes y sueños en quienes descubren por primera vez a sus protagonistas.

En un tiempo en el que a menudo vivimos desconectados de nuestro entorno, David Attenborough continúa recordándonos algo esencial: la importancia de detenernos, observar y maravillarnos. Mirar despacio una hoja, un bosque, un océano o incluso un sencillo limonero.

Porque tal vez la defensa de la naturaleza empiece exactamente ahí: en la curiosidad de una niña o un niño que un día comprende que la Tierra no nos pertenece. Que somos nosotros quienes pertenecemos a ella.

Feliz centenario, maestro. Gracias por enseñarnos a mirar.