Los nuevos accesos al Puerto de Gijón podrían acabar en juicio: Carreño rechaza asumir el paso de mercancías peligrosas

La recién autorización a que el paso de mercancías peligrosas del Puerto use el acceso por Aboño y no la gijonesa Príncipe de Asturias podría acabar en un juzgado. Ángel García, regidor de Carreño, ha anunciado haber dado la orden a sus servicios jurídicos para que estudien cómo "tomar las medidas legales que conduzcan a revertir esta decisión". El alcalde, de Izquierda Unida, reprocha que la medida se ha aplicado de manera "unilateral" y que "atenta contra los derechos de Carreño". El Partido Popular, por su parte, se ha reunido con vecinos del entorno del Empalme y tampoco avala el cambio porque, dice, "evidencia la ausencia de un proyecto propio y meditado para el oeste de Gijón y la urgencia por poder anunciar algo ante de las elecciones".

Ángel García ya el sábado manifestaba en LA NUEVA ESPAÑA que su consistorio no había sido consultado sobre la autorización del corredor de Aboño para el paso de mercancías peligrosas y que tampoco habían recibido detalles sobre el proyecto del Principado, adelantado el viernes por este periódico, para crear un vial directo entre las AS-19 y la GI-1 que evite la entrada de camiones al Empalme. El regidor reivindica hoy "su frontal oposición" al primer asunto, a la inclusión de Aboño en la red de itinerarios de mercancías peligrosas, y lo hace "más aún en las condiciones actuales de los viales". "Se trata de una medida extremadamente lesiva para los vecinos y vecinas de la zona que empeora la situación actual y no se arreglará tampoco con la necesaria actuación que se anuncia en un futuro sin determinar", defiende García.

El regidor anuncia que sus servicios jurídicos "ya se han puesto a trabajar", asesorados por técnicos ambientales y de urbanismo, y reprocha que la decisión "no está ni informada ni trabajada ni consensuada con el Ayuntamiento de Carreño". "Además, carece de informes técnicos y sectoriales, así como de estudios ambientales. O, al menos, estos no han sido trasladados al Ayuntamiento ni comunicado su existencia", asevera el político, que asegura que el alcance de la medida trasciende a su concejo. "No se puede aceptar un incremento masivo de los tráficos en la rotonda de El Empalme, una situación que no afecta solo a Carreño, ya que también Gozón se verá perjudicado con esta medida, que afecta a quienes se dirijan a Gijón y complica el acceso al Hospital de Jove, centro de referencia de Carreño", asegura.

El político, además, afirma que esta "decisión unilateral atenta contra los derechos de Carreño" y que "carece de justificación técnica y ambiental", y a su juicio "es incompatible con la infraestructura actual y genera un grave perjuicio al concejo". Cree que no tiene "base justificada alguna". García, de hecho, dice que solicitará la suspensión cautelar de esta autorización. También que "se irá a instancias superiores si es necesario".

El PP pide recuperar el soterramiento

Los populares, por su parte, insisten en la idea que ya defendía este domingo su presidente regional, Álvaro Queipo: recuperar el soterramiento de Jove o, al menos, que el Gobierno "explique" su desistimiento. Este lunes el diputado Pedro de Rueda razonó esta idea tras reunirse con vecinos de Carreño y señaló que el soterramiento por Jove sigue siendo "la solución más apropiada para dotar a la zona oeste de Gijón de un gran acceso a El Musel libre de contaminación y de tráfico pesado". A juicio del popular, la alternativa por Aboño que ahora se activa son "cortinas de humo" que buscan "que no se hable de un proyecto fallido".

Aseguró este lunes que impulsar un gran acceso por Aboño consiste en "mover líneas en un mapa para hacer anuncios en prensa de aquí a las elecciones, en lugar de ofrecer una solución real y meditada para el oeste de la ciudad”. “Si esta era la solución, ¿podría haberse tomado hace décadas?", dijo, en referencia a la autorización publicada por la DGT el viernes. Sobre Jove, insistió en que “alguien debería pedir perdón por haber engañado a la población, a la ciudadanía gijonesa y al conjunto de Asturias, cuando se anunció un proyecto que no tenían pensado ejecutar”. Pidió recuperar este plan de soterramiento y que los accesos al Puerto sean "una auténtica prioridad política y no un parche preelectoral”.