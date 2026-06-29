Vandalizan el nuevo local en obras de Mar de Niebla: "No van a frenar nuestro compromiso con la zona oeste de Gijón"

Mar de Niebla ha sufrido un acto vandálico. El local que está reformando en la calle Guatemala, y que permitirá sumar un nuevo espacio comunitario en la zona oeste a partir de septiembre, amaneció esta mañana con varias pintadas. Varios colectivos ya han manifestado su apoyo a la entidad, que señala: "No van a frenar nuestro compromiso con la zona oeste ni con las personas más vulnerables".

Hace apenas un par de semanas Mar de Niebla explicaba a este periódico que el local pretende servir como "una mesa abierta a todo el barrio" y que se concretará con un proyecto con varias vertientes. Por un lado, en el nuevo espacio se quiere formar a jóvenes en el ámbito de la hostelería y con la pretensión de fomentar el empleo en un sector que busca nuevos perfiles. Pero, también, el local quiere ser un nuevo aliado contra el problema de la soledad no deseada. Así, a esta suerte de comedor comunitario podrán acudir personas de cualquier edad y condición en busca de un momento de compañía.

Desde hace ya también unos días, sin embargo, algunas personas se han mostrado molestas por la iniciativa, alegando que las obras están siendo ruidosas. En una comisión municipal trascendió que la reforma, al menos en el momento de iniciarse, no tenía su licencia expedida. El proyecto, en cualquier caso, es conocido por el Ayuntamiento y la propia entidad está facilitando información sobre los objetivos que se plantea con el mismo.

Otros sectores, de hecho, vinculan esta "polémica" del futuro espacio a un nuevo caso de estigmatización. En concreto, Corriente Sindical de Izquierdas señaló esta mañana en sus redes sociales: "Resulta especialmente preocupante que, desde determinados sectores de la extrema derecha, se haya intentado sembrar el miedo entre el vecindario con mensajes que buscan estigmatizar la labor social, difundiendo falsedades y señalando este proyecto como un supuesto foco de conflictividad. Nada más lejos de la realidad. Lo que representa Mar de Niebla es solidaridad, inclusión, igualdad de oportunidades y compromiso con el barrio".

En respuesta, la entidad víctima del acto vandálico aseguró que "sentir el respaldo del tejido social de nuestra ciudad nos reafirma en que el camino correcto es el que llevamos recorriendo años: el del diálogo, la inclusión y el trabajo comunitario". También: "Frente al ruido y el odio, nosotros seguiremos respondiendo con más trabajo, más cohesión social y más comunidad. Vuestro apoyo nos recuerda que, efectivamente, no estamos solos".

Mar de Niebla ya había anunciado que en este próximo julio habría un acto abierto bajo el título "Un café en la plaza" y con el que se quiere dar a conocer el proyecto al barrio. También para descubrir cuál será el nombre del espacio. Los candidatos son "La Quintana del Oeste", "La Mesa del Barrio", "L'Alcuentru", "Polavilla", "Raigañu" y "Hay Sitio".