Los accesos al Puerto generan discrepancias entre los socialistas: los de Carreño rechazan la alternativa de Aboño

"Carreño no puede convertirse en la alternativa al tráfico pesado de Gijón". Los socialistas de Carreño se posicionan con estas palabras en contra de la reciente autorización del túnel de Aboño para el paso de mercancías peligrosas al Puerto, una medida que ya está activa desde el sábado y que permite sacar este tipo de camiones de la gijonesa avenida de Príncipe de Asturias. Se constata, así, las discrepancias entre las agrupaciones socialistas de los dos concejos implicados, ya que la agrupación gijonesa lleva meses defendiendo la vía de Aboño como solución al fiasco del vial de Jove. El Principado, con el PSOE en el gobierno, también defiende la alternativa de Aboño y, de hecho, la consejería de Movilidad, en manos del socialista Alejandro Calvo, es la autora de la propuesta ya trasladada a Transportes y en la que se incluye una batería de obras para impulsar esta opción.

Los socialistas de Carreño manifiestan su "preocupación" por el desvío del tráfico de mercancías peligrosas por Aboño, una medida de "incrementa el paso de vehículos pesados" por su concejo. "Nuestra posición ha sido siempre la misma: nos hemos opuesto durante años al paso de mercancías peligrosas por Carreño. La solución no pasa por trasladar el problema de un municipio a otro, sino por ejecutar el soterramiento comprometido", señala la agrupación local, que en sus redes se ha hecho eco de un cartel en El Empalme que reza: "Contaminación/camión de Gijón por Gijón".

A juicio del PSOE de Carreño, existen "riesgos asociados" al tráfico de mercancías peligrosas y su paso por Aboño supone "más tráfico y retenciones" y "más molestias para el vecindario", así como más contaminación acústica y atmosférica. En su comunicado, no obstante, la agrupación no hace referencia a las posturas de su partido en Gijón y el Gobierno regional y se limita a reprochar la gestión del regidor, Ángel García (Izquierda Unida), a quien este grupo de la oposición acusa de "no explicar a la ciudadanía una cuestión de tanta trascendencia".

El alcalde Ángel García ya ha señalado que no había sido informado por el Gobierno regional ni por el Ministerio de que se iban a realizar estos cambios. De hecho, ya ha anunciado que los servicios jurídicos municipales estudian ahora cómo revertir el paso de mercancías peligrosas por Aboño en lo que podría ser el inicio de un futuro proceso judicial. "Carreño merece más seguridad, menos contaminación y soluciones definitivas, no más tráfico pesado", dicen los socialistas de este concejo.

La agrupación socialista de Gijón, mientras, celebra "los avances hacia la consolidación del acceso al Puerto de Gijón por Aboño para el tráfico pesado" y asegura que el partido local ha "liderado" esta alternativa para sacar los camiones de La Calzada. "La coordinación entre administraciones demuestra que, cuando existe voluntad política, se alcanzan soluciones que benefician al conjunto de la ciudadanía", había señalado en redes sociales el secretario general del PSOE gijonés, Monchu García.

La postura del Ejecutivo regional

La Consejería de Movilidad, más prudente, ha señalado que el nuevo itinerario para mercancías peligrosas permite "reducir el paso de este tipo de transportes por entornos urbanos", y explica que este beneficia a entornos gijoneses (García Laviana y Príncipe de Asturias), pero también zonas de Carreño como Pervera, Guimarán y Carrió. Asegura que la modificación "responde al objetivo de incrementar la seguridad vial, favorecer el uso de variantes y accesos exteriores para este tipo de transportes", y también a "garantizar que el acceso al Puerto de El Musel se realice por la infraestructura que reúne las condiciones técnicas y de seguridad más adecuadas para el transporte de mercancías peligrosas".

Junto a la habilitación del túnel para el paso de mercancías peligrosas, el propio Principado ha sacado a licitación la que parece que será la primera obra en firme en Aboño para mejorar los accesos a El Musel: un vial junto a la rotonda del Empalme que generará un acceso directo entre la AS-19 y la GI-1, evitando así que los camiones que vayan al Puerto tengan que entrar en la glorieta. La medida, según ha comunicado la misma consejería, se acompañará de una renovación general del firme de la propia glorieta y sus enlaces y, también, de una primera actuación de humanización para crear "nuevos itinerarios peatonales, pasos inteligentes, aceras y zonas verdes para hacer el entorno más seguro, accesible y amable". La licitación de esta obra la adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes. Desde entonces, el Ayuntamiento de Carreño ya ha iniciado los primeros contactos vecinales para estudiar acciones conjuntas.